Peter Prevc bo nastopil v Planici

Selektor Robert Hrgota je razkril, da je bil kapetan ekipe že na tekmah v Vikersundu na antibiotikih, pa je vseeno poletel do 243,5 metra. Težave z zdravjem pa ima tudi Kos, ki je med potjo domov z norveške turneje dobil vročino in bo pred finalom sezone prav tako potreboval kakšen dan počitka več.

"Najbrž ju je zdelal naporen ritem tekem in potovanja. Ni tako hudo, da bi bila pod vprašajem za finale sezone pred domačimi navijači. Za dodaten počitek smo se odločili bolj preventivno, da bosta oba res nared za zadnje izzive sezone oziroma kariere. Na letalnici ni prostora za napake, tam moraš biti stoodstoten," je dejal Hrgota. Slednji od vseh varovancev prihajajoči podaljšan konec tedna pričakuje dolge polete in bitko z Nemci za drugo mesto v pokalu narodov.

"Mislil sem, da zavore ne bo, a je v Oslu, ki mi sicer zelo leži, prišla. Občutki so bili povsem drugačni kot na treningu v Planici. Potreboval sem malo več časa, kot sem mislil. Glede na moje skoke, ki so bili bolj kot ne katastrofa, so bili rezultati vrhunski. To dokazuje, da imam kakovost," je menil Lanišek.

Povratnik med elito Lanišek s svojimi predstavami na norveški turneji, čeprav so mu prinesle končno 11. mesto, ni bil zadovoljen. Kot pravi, je glavna zavora v glavi, in upa, da jo bo ob koncu sezone spustil.

Tudi glede spomladanskega vremena ni nobenega strahu, da bi katera od planiških tekem odpadla, zatrjujejo organizatorji.

"Že pred dnevi smo povedali, da je snega na obeh skakalnicah dovolj, preventivno smo ga v ponedeljek in delno tudi še danes dodatno na obe skakalnici prepeljali še 30 tovornjakov oziroma 500 kubičnih metrov. Tako da bo snežna podlaga zdržala do nedelje ne glede na vreme," je dejal generalni sekretar OK Planica Tomaž Šušteršič.

"Trenutno kaže, da bi bili lahko celo brez padavin med samimi tekmami. Hiter prehod fronte se obeta v noči s sobote na nedeljo zjutraj, to nas motivira, da bomo lahko tekme izpeljali tako, kot smo si zastavili," je dodal Šušteršič.

Tudi vstopnice so še vedno na voljo, so potrdili prireditelji, prizorišče je pripravljeno za sprejem do 35.000 gledalcev na dan. Posebno kvoto vstopnic so zadržali zunaj prodaje, da bi si jih lahko zagotovili tudi tujci, ki pridejo v Planico brez teh, in jih bodo lahko kupili na samem prizorišču.

Dogajanje pod Poncami se bo začelo v sredo, ko bo ob 10. uri preizkus letalnice. Prvi se bo po zaletišču tako kot lani spustil Rok Tarman.