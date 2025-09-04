Svetli način
Podvig norega Avstrijca, ki je z wingsuitom dosegel neverjetnih 347 km/h

Salzburg, 04. 09. 2025 09.55 | Posodobljeno pred 1 uro

J.B.
Avstrijski padalec z letečo obleko Peter Salzmann je postavil nov svetovni rekord v BASE skokih z wingsuitom, ko je dosegel neverjetnih 347 kilometrov na uro.

Podvig se je zgodil 19. avgusta na severni steni slovitega Eigerja v Bernskih Alpah v Švici. Peter Salzmann je skočil z odseka, znanega kot "Ecstasy Board", ki se dviga 3.713 metrov nad morsko gladino.

V posebej zasnovanem wingsuitu je 38-letnik poletel 2.073 metrov v dolino, pri tem presegel prejšnji rekord za sedem kilometrov na uro in za sabo pustil tudi dron, s katerim se je pomeril. Najvišjo hitrost je dosegel po približno 20 sekundah, nad 340 km/h pa je letel kar sedem sekund. Hitrost so natančno merili s sledilnikom v obleki in radarjem.

Skok je posnel Nizozemec Ralph Hogenbirk, ustanovitelj skupine Dutch Drone Gods. Njegov dron, zasnovan pred letom dni, je bil sicer že preizkušen v avtomobilističnih vodah – med drugim tudi v dirki proti štirikratnemu svetovnemu prvaku Formule 1 Maxu Verstappnu na legendarnem Silverstonu. Tokrat pa se je prvič spustil navpično v globino.

Preberi še Alvarez letel s hitrostjo krepko prek 550 km/h

"Največji izziv je bil slediti Petru čim bližje. Že samo upravljanje tega drona je zahtevno, kaj šele, da bi ga držal ob njem," je povedal Hogenbirk. Salzmann pa je dodal: "Ko sem na skakalni točki čakal, da prileti dron, in se je ustavil poleg mene, sem vedel, da bova v desetih sekundah dirkala drug proti drugemu. Noro dober občutek. Prej so lovili dirkalnike Formule 1 in motorje, zdaj pa prvič wingsuit. Opravili so odlično delo – a me niso ujeli!"

Lenart Čaubi
04. 09. 2025 11.09
Kdo od njih je pamaten se zavaruje pri dobri zavarovalnici.
Volja
04. 09. 2025 10.54
Konec dober. Lahko bi se onesvestil.
galeon
04. 09. 2025 10.53
-1
Še en Red-bulov nateg. Jih imajo že nekaj v omari.
Ici
04. 09. 2025 10.51
+0
To je šport pri katerem nimajo "senior kluba".
Oliguma
04. 09. 2025 10.29
+2
Kdor se s tem ukvarja jih ni veliko..ko skače več kot 10 let..da se zlepi..da ga niti s šohtlom ne dobiš več dol.
bandit1
04. 09. 2025 10.45
-1
Pretiravaš pred 10 leti se živi upokojijo in ne skačejo več ostali upokojitve ne dočakajo.
brusilec
04. 09. 2025 10.27
+1
carsko.. to je naj ližje kar se lahko človek približa ptiču, letenju.. je pa res da je tako umrl glih nekaj dni nazaj en turist v Slo... ampak to pač je adrenalinski šport. statistično se jih pa vsako leto več ubije na cestah, več zarad kajenja, alkohola, sladkorja.. vsak naj izbere svojo pot in prevzame posledice. jaz, bi tudi vzel to pot.. bom
York
04. 09. 2025 10.20
+1
Zmagajo ali ostane nanje samo spomin.
bb5a
04. 09. 2025 10.18
+7
En dan heroj, drug dan mrtu...
jedupančpil
04. 09. 2025 10.12
+8
k bo pa strmoglavil pa bo komentiranje onemogoceno? res vau
jobo
04. 09. 2025 10.20
+4
Točno tako.
