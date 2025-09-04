Podvig norega Avstrijca, ki je z wingsuitom dosegel neverjetnih 347 km/h

Podvig se je zgodil 19. avgusta na severni steni slovitega Eigerja v Bernskih Alpah v Švici. Peter Salzmann je skočil z odseka, znanega kot "Ecstasy Board", ki se dviga 3.713 metrov nad morsko gladino.
V posebej zasnovanem wingsuitu je 38-letnik poletel 2.073 metrov v dolino, pri tem presegel prejšnji rekord za sedem kilometrov na uro in za sabo pustil tudi dron, s katerim se je pomeril. Najvišjo hitrost je dosegel po približno 20 sekundah, nad 340 km/h pa je letel kar sedem sekund. Hitrost so natančno merili s sledilnikom v obleki in radarjem.
Skok je posnel Nizozemec Ralph Hogenbirk, ustanovitelj skupine Dutch Drone Gods. Njegov dron, zasnovan pred letom dni, je bil sicer že preizkušen v avtomobilističnih vodah – med drugim tudi v dirki proti štirikratnemu svetovnemu prvaku Formule 1 Maxu Verstappnu na legendarnem Silverstonu. Tokrat pa se je prvič spustil navpično v globino.
"Največji izziv je bil slediti Petru čim bližje. Že samo upravljanje tega drona je zahtevno, kaj šele, da bi ga držal ob njem," je povedal Hogenbirk. Salzmann pa je dodal: "Ko sem na skakalni točki čakal, da prileti dron, in se je ustavil poleg mene, sem vedel, da bova v desetih sekundah dirkala drug proti drugemu. Noro dober občutek. Prej so lovili dirkalnike Formule 1 in motorje, zdaj pa prvič wingsuit. Opravili so odlično delo – a me niso ujeli!"
