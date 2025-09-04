Podvig norega Avstrijca, ki je z wingsuitom dosegel neverjetnih 347 km/h

Podvig se je zgodil 19. avgusta na severni steni slovitega Eigerja v Bernskih Alpah v Švici. Peter Salzmann je skočil z odseka, znanega kot "Ecstasy Board", ki se dviga 3.713 metrov nad morsko gladino.

V posebej zasnovanem wingsuitu je 38-letnik poletel 2.073 metrov v dolino, pri tem presegel prejšnji rekord za sedem kilometrov na uro in za sabo pustil tudi dron, s katerim se je pomeril. Najvišjo hitrost je dosegel po približno 20 sekundah, nad 340 km/h pa je letel kar sedem sekund. Hitrost so natančno merili s sledilnikom v obleki in radarjem.