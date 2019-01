Japonki Osaki drugi zaporedni grand slam: v finalu Melbourna padla Kvitova

V prvem nizu sta obe igralki uspešno držali svoj začetni udarec, tako da je zmagovalko prvega niza odločila podaljšana igra. V tej je bila precej bolj zbrana Japonka, ki je Kvitovi prepustila vsega dve točki. Čehinja je sicer v uvodnem nizu imela kar pet brejk žogic, a ni izkoristila nobene, je pa v dvanajsti igri ubranila dve set žogici Japonke.

Kvitova je drugi niz pričela precej bolje, kot je zaključila prvega in s hitrim brejkom povedla z 2:0. Osaka se je vrnila s štirimi zaporednimi igrami in povedla s 4:2. Pri vodstvu s 5:3 je na servis Kvitove Osaka imela že tri vezane zaključne žogice za zmago, a se je Čehinja vselej ubranila ter znižala na 4:5. Ko je že kazalo, da je Japonka, ki večino življenja živi v ZDA, varno pripeta v naslonjalu voznikovega sedeža, je sledila odločilna deseta igra drugega niza, v kateri je Osaka servirala za drugi zaporedni osvojeni grand slam. Petra Kvitova se ni dala in odvzela začetni udarec Osaki ter izenačila na 5:5. Sledila je nova igra, v kateri je imela Osaka brejk žogico, a se je Kvitova znova rešila in povedla s 6:5. Nato pa je sledila najslabša igra Osake v finalu, ko je brez dobljene točke oddala svoj začetni udarec, kar je pomenilo, da je Kvitova dobila drugi niz s 7:5, zmagovalko pa je odločil tretji niz.

Osako dogajanje v zaključku drugega niza očitno ni zmedlo, že v tretji igri je prišla do novega brejka. V šesti igri se je uspešno spopadla z brejk žogico Kvitove in zadržala vodstvo (4:2). Prednost je (za razliko od drugega niza) tokrat uspešno zadržala do konca in izkoristila peto zaključno žogico za zmago ter slavila s končnih 7:6 (2), 5:7 in 6:4.

Izid:

Naomi Osaka (Jap/4) - Petra Kvitova (Češ/8) 7:6 (2), 5:7, 6:4