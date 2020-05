Phelps odkrito: Svoj čas sem bil isti 'idiot' do svojih kolegov kot Jordan

Veliki Michael Phelps (34), ki je v svoji impresivni plavalni karieri osvojil neverjetnih 73 medalj na največjih tekmovanjih - samo z olimpijskih iger jih ima 28, od tega 23 zlatih -, je v sila zanimivem intervjuju za Yahoo Sports odstrl tudi nekatere za širšo javnost do tega trenutka neznane podrobnosti.



Med drugim se je 34-letni Američan dotaknil tudi manj priljubljenih potez oziroma prijemov, ki se jih je med kariero v odnosu do klubskih in reprezentančnih kolegov posluževal v želji, da bi imel vsak od njih enake možnosti za zmago. "Med spremljanjem dokumentarnega filma 'The Last Dance' o najboljšem košarkarju vseh časov Michaelu Jordanu in 'njegovih' Bullsih (Chicago Bulls, op. p.) v 90. letih sem prišel do zaključka, da sem bil svoj čas isti 'idiot' do svojih kolegov kot on do soigralcev v Chicagu. V želji, da smo najmočnejši kot posamezniki in posledično kot reprezentanca v svetovnem merilu, sem se posluževal določenih motivacijskih prijemov, ki marsikomu niso bili po godu. V danem trenutku sem ocenil, da je bilo za vse nas to nujno potrebno, če smo želeli izpolnjevati lastne kot tudi reprezentančne cilje,"je uvodoma povedal Michael Phelps, ki je bil za dosego določenega cilja pripravljen storiti in žrtvovati prav vse.