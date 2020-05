Pia Babnik bo igrala v Arboretumu, nastop Pogačarjeve še negotov

V Sloveniji sta trenutno tudi obe Slovenki, ki sta članici evropske serije ‒ Katja Pogačarin Pia Babnik. Nastop Pogačarjeve na tridnevnem tekmovanju je pod vprašanjem, saj ima težave z zapestjem in bi rada prisilni premor na evropski sceni izkoristila za sanacijo poškodbe, ki jo spremlja že nekaj časa. Babnikova pa se zelo veseli tekmovanja.

"Komaj čakam, da se znova začnejo turnirji, saj športniki nismo vajeni tako dolgih premorov. Vseeno mislim, da sem ta dva meseca dobro izkoristila. Lahko sem se posvetila šoli, hkrati pa vadila, zato upam, da sem ohranila tekmovalni ritem," je za STA dejala 16-letnica, ki je letos januarja prestopila med poklicne igralke in že na prvih dveh turnirjih pokazala svojo nadarjenost. Koronska kriza je obema Slovenkama močno spremenila načrte za letos. Do zdaj je odpadlo že skoraj deset turnirjev evropske serije; prvi še ne preklican na koledarju je turnir pri Barceloni sredi julija, ki pa je pod vprašajem zaradi finančnih težav glavnega pokrovitelja.

Močni slovenski orožji v lovu na olimpijske kolajne

Tako Babnikova kot Pogačarjeva sta bili tudi kandidatki za olimpijske igre v Tokiu. Pogačarjeva je bila ob prekinitvi tekmovanj med 60 igralkami s pravico nastopa, Babnikova pa bi v teh mesecih potrebovala nekaj podobnih rezultatov, kot jih je februarja dosegla v Avstraliji, kjer je potekal uvod v sezono. Prestavitev olimpijskih iger na 2021 je tako bolj dobrodošla za mlado Babnikovo, ki bo imela zdaj več možnosti oziroma turnirjev za nabiranje točk, bistveno težjega dela pa ne bi smela imeti niti 25-letna Pogačarjeva.

Razmišljanja vodilnih ljudi v golfu iz različnih organizacij oziroma turnej gredo v smeri, da bi se uvrstitve na lestvicah zamrznile, dokler ne bo jasno, kako in kdaj se bodo turnirji nadaljevali. Položaj pri golfu je podoben kot v tenisu - turnirji s široko mednarodno udeležbo potekajo po vsem svetu, zato je malo verjetno, da se bodo tekmovanja v 2020 odvila po začrtanem programu.

Pogačar: Mislim, da je zdaj idealni čas za sanacijo poškodbe

"Do zadnjega trenutka sem upala, da olimpijskih iger ne bodo odpovedali oziroma prestavili. Bila sem zelo motivirana, doma sem veliko vadila na vrtu in veselila sem se poti na Japonsko. Predstavitev je v bila pravilna in logična, upam le, da se pandemija ne bo zavlekla in da tudi naslednje leto ne bomo mogli igrati na OI," je o svojih olimpijskih željah za STA povedala Pogačarjeva. Glede nastopa na tekmovanju v Arboretumu od 22. so 24. maja ni preveč optimistična.

"Že dlje časa imam težave z levim zapestjem, zato sem se odločila za obisk zdravnika in načrt sanacije poškodbe. Mislim, da je zdaj idealni čas. Sicer pa sem se v teh dveh mesecih posvetila predvsem fizičnim pripravam, za kar doslej nikoli nisem imela dovolj časa," je dodala Pogačarjeva, ki ima po novem bazo treningov v Sloveniji prav v Arboretumu, saj se je tja preselila akademija njenega trenerja Uroša Gregoriča.