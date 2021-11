Pia Babnik druga v skupnem seštevku sezone na evropski turneji

Sedemnajstletna Ljubljančanka je za nagrado prejela 75.000 evrov in sezono sklenila z nekaj več kot 220.000 evri zaslužka. Hkrati si je z drugim mestom prislužila karto za nastope na evropski turneji do konca 2023, dobila pa je tudi vabilo za nastop v kvalifikacijah za elitno ameriško turnejo LPGA, ki pa ga Pia Babnik ne bo izkoristila, saj se želi še naprej kaliti v Evropi in vmes dokončati srednješolsko izobrazbo.

Babnikova je zadnji dan turnirja z nagradnim skladom 600.000 evrov na igrišču Los Naranjos pri Marbelli v Španiji odigrala z dvema udarcema pod parom in zaključila s parom igrišča oziroma 288 udarci. Uvrstitev med prvih deset, ki bi ji prinesel napredovanje med prvih sto igralk na svetovni računalniški lestvici Rolex, je zgrešila za dva udarca. Trenutno je na 107. mestu.

"Po slabih uvodnih dveh rundah sem v soboto in nedeljo igrala veliko bolje. Navadila sem se na igrišče in veter, bila sem bolj zbrana in natančna. Škoda za nekaj zgrešenih kratkih udarcev na zelenicah, sicer bi bil lahko rezultat še boljši," je za STA povedala Babnikova.