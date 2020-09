Pia Babnik in Ana Belac v rezu, Katja Pogačar zunaj

Katja Pogačar je uvrstitev v zgornjo polovico nastopajočih, ki nadaljujejo tekmovanje in so upravičene do denarnih nagrad, zgrešila za tri udarce. Zasedla je 86. mesto, tako da v skupni razvrstitvi sezone zaseda 34. mesto med 156 igralkami, ki tekmujejo na evropski turneji. Za šestnajstletnoPio Babnik, ki je med profesionalke vstopila na začetku leta, je bil to četrti turnir na evropski turneji (Ladies European Tour), 18. mesto pa je zdaj njena najslabša uvrstitev. Zanj je prejela slabih 3000 evrov, v skupni razvrstitvi sezone pa je na 19. mestu. S Pogačarjevo bosta ta teden nastopili na turnirju Lacoste Ladies Open de France z nagradnim skladom 200.000 evrov.

Portorožanka Ana Belac, ki je v profesionalni svet golfa vstopila letos spomladi, nastopa na turneji Symetra v ZDA. Na vseh dosedanjih turnirjih je prišla v rez, tako da v skupnem seštevku zaseda 21. mesto.