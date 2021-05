Pia Babnik na zadnjih petih luknjah zapravila zmago v JAR

Pia Babnikje namreč zadnji dan začela kot vodilna igralka 200.000 evrov vrednega turnirja v Cape Townu. V nedeljo je morala odigrati 27 lukenj, saj je bil turnir v soboto prekinjen zaradi dežja. Najbolje je odigrala prav tretji krog; za igrišče s parom 72 je porabila 69 udarcev. S 73 in 74 udarci v uvodnih dveh dnevih je Babnikova pred zadnjimi 18 luknjami prevzela vodstvo. Po prvih devetih luknjah ga je držala kljub trem izgubljenim udarcem, znova ga je prevzela po 13. luknji, na kateri je naredila drugi zaporedni "birdie". Žal je nato sledilo katastrofalnih zadnjih pet igralnih polj.

Ob zgolj enem paru, dveh "bogeyjih" in dveh dvojnih "bogeyjih" je krog končala z 78 udarci in zdrsnila na delitev petega mesta s skupnim rezultatom 294 ali šest udarcev nad parom igrišča. Poleg zajetnega kupčka evrov (zmagovalka je prejela 30.000 evrov, Babnikova pa 6300) je Ljubljančanka izpustila iz rok precej točk, ki jih potrebuje za preboj do okoli 420. mesta na svetu, s katerim bi si zagotovila mesto na olimpijskih igrah v Tokiu. Babnikova je trenutno na lestvici Rolex na 511. mestu.

Četrtič je odprto prvenstvo JAR na igrišču Westlake osvojila domačinka Lee-Anne Pace, ki je bila štiri udarce boljša od mlade Slovenke. Drugo mesto s plus tri je zasedla Nemka Leonie Harm, tretje mesto sta si razdelili Karolin Lampert iz Nemčije ter Nicole Garciaiz JAR (+5), na petem pa sta poleg Babnikove končali Avstrijka Sarah Schober in Francozinja Manon Gidali. Na prvem turnirju sezone, Ladies European Tour, ki se zdaj seli v Evropo oziroma Italijo, je nastopila tudi Katja Pogačar. 27-letna Ljubljančanka se je uvrstila v rez in na koncu s 311 udarci zasedla 56. mesto.