Pia Babnik po novem uspehu pogleduje proti OI

Pia Babnik je leto 2019 začela kot 75. igralka lestvice Wagr (World Amateur Golf Ranking), s petnajstimi zmagami na turnirjih različnega ranga pa ga bo skoraj zagotovo končala znotraj najboljših deset igralk na svetu, ki še niso vstopile v profesionalni svet golfa. Njen napredek je viden tudi v handicapu - sistemu, ki določa znanje igralcev. Leto je začela s handicapom +4,7, danes pa je njen handicap +7,0, kar je trenutno najnižji handicap v Evropi. Osemintrideset krogov, ki jih je odigrala pod parom igrišča, so jo pripeljali tudi do dveh zgodovinskih mejnikov. Kot prva Slovenka je nastopila na mladinskem pokalu Solheim, tradicionalnem merjenju moči med evropskimi in ameriškimi igralkami (na tekmovanje se je prebila celo kot najboljša Evropejka v kvalifikacijah), hkrati pa je prvič v karieri zaigrala na evropski turneji za profesionalne igralke. Avgusta letos je bila na turnirju evropske serije v Pragi po dveh dneh celo na tretjem mestu, nato pa je zadnji dan zaradi utrujenosti po zmagi na turnirju British Girls tri dni prej odigrala najslabši krog v sezoni. Z rezultatom plus šest je zdrsnila na 31. mesto, a dokazala, da bo v prihodnjih letih zagotovo mešala štrene tudi najboljšim igralkam na svetu. Glavni cilj Pie Babnik v naslednji sezoni so nastopi na turnirjih evropske serije, na katerih lahko pride do točk za profesionalno lestvico, ki določa potnice za olimpijske igre.