Pia Babnik pred odločilnim dnevom turnirja 46.

Turnir v Severni Karolini se bo končal v nedeljo. Igralke se potegujejo za najvišji nagradni sklad v zgodovini ženskih golfskih turnirjev, za deset milijonov dolarjev. Organizatorji so obljubili, da se bo do leta 2026 postopoma zvišal na 12 milijonov dolarjev.

Zmagovalka US Opna bo bogatejša za 1,8 milijona dolarjev, drugouvrščena bo prejela polovico te vsote, finančno pa bodo nagrajene tudi preostale igralke in tudi tiste, ki se niso uvrstile v rez. V finalnem delu oziroma zadnja dva dneva nastopa le najboljših 60 igralk oziroma tiste, ki so si delile 60. mesto.

Lani je OP ZDA dobila Japonka Yuka Saso, prvi letošnji major pa je dobila Američanka Jennifer Kupcho.