Pia Babnik prvič letos med najboljšimi desetimi

Za 21-letno Ljubljančanko je bil to četrti turnir v tej sezoni in drugi v Avstraliji. Prejšnji teden je bila 16., tako na Australian Women's Classic kot ta teden na turnirju Ford Women's NSW Open pa je vse kroge odigrala pod parom igrišča.

V Wollongongu je oddala seštevne kartice z rezultati 68, 70, 69 in zadnji dan 68 udarcev. Deveto mesto ji je prineslo dobrih 7000 evrov nagrade, v skupni razvrstitvi sezone pa je Babnikova napredovala na 22. mesto.

Zmagala je novinka iz Anglije, 23-letna Mimi Rhodes, za katero je bil to šele četrti nastop na evropski turneji. Do prvega naslova v karieri in 45.000 evrov je prišla s skupnim rezultatom -17 (68, 62, 68, 69). Drugi dan je z 62 udarci postavila rekord igrišča.