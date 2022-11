Pia Babnik sezono končala s 13. mestom oziroma 22. v skupni razvrstitvi

Zadnji turnir sezone na jugu Španije je dobila Švedinja Caroline Hedwall, ki je tako kronala odlično sezono za švedski golf. V skupni razvrstitvi evropske turneje sta namreč drugo in tretje mesto zasedli njeni rojakinji, Maja Stark in Johanna Gustavsson. Pia Babnik je na evropski turneji zabeležila pet uvrstitev med prvih deset, vrhunec njene kariere pa je bil aprila, ko je na prvem velikem turnirju sezone v Kaliforniji zasedla tretje mesto. Zanje je prejela nekaj več kot 300.000 evrov. Babnikova je letos nastopila na vseh petih majorjih. Na prvenstvu PGA in prvenstvu Velike Britanije se ni uvrstila v rez oziroma zgornjo polovico nastopajočih, na US Opnu je bila 44., na prvenstvu Evian pa 54.

Drugi dve slovenski profesionalni golfistki nista imeli tako izstopajočih rezultatov. Petindvajsetletna Ana Belac, trenutno 421. na svetovni lestvici, je nastopila na skoraj 20 turnirjih elitne serije LPGA v ZDA. V rez je prišla na manj kot polovici, njen najboljši dosežek pa je bil 35. mesto.

Katja Pogačar (28 let) je sezono na evropski turneji zaključila na 126. mestu. Odigrala je 13 turnirjev serije Let, najbolje pa se je odrezala junija na Češkem, kjer je bila 16. Na lestvici golfistk je na 842. mestu.