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Pia Babnik spet med najboljšimi

London, 09. 08. 2026 20.12 pred 19 urami 2 min branja 0

Avtor:
STA
Pia Babnik

Slovenska golfistka Pia Babnik je na prvenstvu PIF v Londonu v sklopu evropske serije nadaljevala niz dobrih rezultatov. Na turnirju z nagradnim skladom 1,7 milijona evrov je zasedla 14. mesto in bančni račun obogatila za dobrih 27.000 evrov.

Pia Babnik
Pia Babnik
FOTO: AP

Pia Babnik je štiridnevni turnir odigrala s skupno 283 udarci, kar je devet manj od para igrišča, za zmagovalko, Kanadčanko Anno Huang, pa je zaostala 13 udarcev. Ta je zaslužila 225.000 evrov. Dvaindvajsetletna Ljubljančanka je najboljšo rundo prikazala zadnji dan, imela je 69 udarcev, prejšnje dni pa je igrala 73, 70 in 71.

V skupni razvrstitvi evropske turneje Babnik zaseda osmo mesto in je v igri za najboljšo deseterico, ki bo na koncu sezone prejela povabilo za nastop v zadnjem krogu kvalifikacij za ameriško turnejo LPGA 2027. Mikavne so tudi preostale nagrade za najboljše v sezoni. Prvih 15 golfistk bo dobilo povabilo za British Open 2027, prvih sedem še za major Evian v Franciji, najboljši dve igralki sezone pa bosta nastopili tudi na prvenstvu KPMG v ZDA.

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Pia Babnik, ki bo na novi svetovni lestvici napredovala do okoli 160. mesta, je prejšnji teden dosegla enega največjih uspehov v karieri oziroma svojo drugo najvišjo uvrstitev na majorjih v karieri. Na prvenstvu Velike Britanije je bila 23. in vknjižila svoj najvišji ček na evropski turneji, 75.000 evrov, ter drugega največjega v karieri po več kot 300.000 evrih za tretje mesto na majorju Chevron v ZDA leta 2022.

Pia Babnik si bo po treh odmevnih turnirjih na Otoku, pred tem je na prvenstvu Škotske zasedla 37. mesto, vzela 14-dnevni premor od tekmovanj in trenirala v Ljubljani. Konec meseca jo čaka nastop na Irskem, septembra pa turnirja v Španiji in Italiji.

Ana Belac
Ana Belac
FOTO: Profimedia

Najvišjeuvrščena Slovenka na lestvici Rolex (Ana Belac je 291.) je niz dobrih rezultatov začela v začetku junija, ko se je začelo obdobje točkovanja za uvrstitev na olimpijske igre 2028 v Los Angelesu. Za Babnik bi bile to tretje OI po Tokiu (34.) in Parizu (22).

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