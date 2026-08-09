Pia Babnik spet med najboljšimi

Pia Babnik je štiridnevni turnir odigrala s skupno 283 udarci, kar je devet manj od para igrišča, za zmagovalko, Kanadčanko Anno Huang, pa je zaostala 13 udarcev. Ta je zaslužila 225.000 evrov. Dvaindvajsetletna Ljubljančanka je najboljšo rundo prikazala zadnji dan, imela je 69 udarcev, prejšnje dni pa je igrala 73, 70 in 71.

V skupni razvrstitvi evropske turneje Babnik zaseda osmo mesto in je v igri za najboljšo deseterico, ki bo na koncu sezone prejela povabilo za nastop v zadnjem krogu kvalifikacij za ameriško turnejo LPGA 2027. Mikavne so tudi preostale nagrade za najboljše v sezoni. Prvih 15 golfistk bo dobilo povabilo za British Open 2027, prvih sedem še za major Evian v Franciji, najboljši dve igralki sezone pa bosta nastopili tudi na prvenstvu KPMG v ZDA.