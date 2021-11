Pia Babnik z drugim rezultatom dneva ujela priključek do najboljših

Slovenska golfistka Pia Babnik je v tretjem krogu zaključnega turnirja sezone evropske turneje v Španiji odigrala drugi najboljši rezultat dneva in po dveh skromnih rundah ujela priključek do najboljših. Tako pred zadnjimi 18 luknjami ostaja v igri za ohranitev drugega mesta v skupnem seštevku in preboj med prvih 100 igralk na svetovni lestvici.

Sedemnajstletna Ljubljančanka je danes igrišče Los Naranjos pri Marbelli odigrala s štirimi udarci pod parom in se s skupnim rezultatom +2 prebila na 23. mesto. Potem ko je v prvih dveh rundah zadela šest "birdiejev", jih je v tretjem krogu dosegla štiri, ob tem pa je zbrala še štirinajst parov. Drugo mesto v skupni razvrstitvi ima praktično že v žepu, saj mora njena edina tekmica, Avstralka Stephanie Kyriacou, zadnji dan odigrati partijo življenja. icon-expand Pia Babnik FOTO: Ervin Čurlič Pia Babnik bi si z drugim mestom v sezoni priigrala 75.000 evrov, hkrati pa lahko s prebojem med prvih deset napreduje med prvih sto igralk na svetovni računalniški lestvici Rolex. Trenutno je na 107. mestu. V vodstvu je domačinka Carlota Ciganda, 48. igralka na svetu in članica turneje LPGA, na drugem mestu s tremi udarci zaostanka pa je Tajka Atthaya Thitikul (–7), ki si je že pred zadnjim turnirjem sezone zagotovila prvo mesto v skupnem seštevku evropske turneje.