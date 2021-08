Pia Babnik z dvema udarcema nad parom drsi po lestvici

Danes je dosegla en "birdie" na osmi luknji, predvsem na drugih devetih luknjah pa je odigrala malce slabše, dosegla tri "bogeyje" in dan končala s 73 udarci. Pred zadnjim dnem je 45. med 60 tekmovalkami. Na vrhu ni sprememb. Korda , hčerka nekdanjega vrhunskega teniškega igralca Čeha Petra Korde, ostaja v vodstvu po današnjem izplenu dveh udarcev pod parom. Z –15 ima tri udarce naskoka pred tekmicami, njena najbližja zasledovalka pa je Indijka Aditi Ashok .

Uvodni dan štiridnevnega olimpijskega turnirja je 17-letna Pia Babnik končala z 71 udarci, kar je par igrišča, z enakim izidom pa je odigrala tudi drugi dan in po polovici tekmovanja zasedla 34. mesto.

Indijka je danes odigrala tri udarce pod parom igrišča in napredovala za eno mesto. Tretje mesto z –10 zasedajo štiri golfistke, Novozelandka Lydia Ko (–5), Avstralka Hannah Green (–4), Danka Emily Kristine Pedersen (–1) in Japonka Mone Inami (–3). Organizatorji so sicer že v četrtek zapisali, da bi utegnili ženski turnir skrajšati za en dan. Območju, kjer leži igrišče Kasumigaseki, se namreč približuje tropska nevihta, ki naj bi ta predel dosegla prav v soboto na zadnji dan turnirja za golf.

Danes so organizatorji že sporočili, da bodo skušali pod streho spraviti tudi zadnji dan tekmovanja, pričeli pa ga bodo uro prej kot sicer. Prve tekmovalke bodo začele v soboto ob 6.30 po japonskem času oziroma že danes 23.30 po slovenskem času.

Golf je na sporedu olimpijskih iger četrtič. Dvakrat je bil del olimpijske družine na začetku 20. stoletja, leta 1900 v Parizu in leta 1904 v St. Louisu, na spored iger pa se je vrnil leta 2016 v Riu de Janeiru.