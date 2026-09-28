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Pia Babnik zadnji dan zapravila priložnost za vrhunski rezultat

Milano, 28. 09. 2026 07.38 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
M.J.
Pia Babnik

Pia Babnik je zadnji dan turnirja evropske serije (Let) v Milanu s četrtega nazadovala na 18. mesto. Slavila je vodilna na lestvici evropske serije Casandra Alexander iz Južne Afrike z 12 udarci pod parom. Slovenska golfistka si je po prvih dveh dneh po dveh rundah z 69 udarci oziroma s šestimi udarci pod parom delila četrto mesto, za vodilno trojico pa je zaostajala tri udarce.

Pia Babnik
Pia Babnik
FOTO: AP

Zadnji dan je bila Pia Babnik v igri za vrhunsko uvrstitev, a je predvsem s šestimi bogeyji zapravila to priložnost. Z enim birdiejam in eaglom je rundo končala s 75 udarci in končnim 18. mestom. Zanj bo prejela 25 točk za lestvico Let in ostala med najboljšo deseterico po letošnjih izidih. 

Obenem bo v žep pospravila še dobrih 5000 evrov od skupnega denarnega sklada 350.000 evrov. Zmagala je Casandra Alexander, ki je z imela z -12 tri udarce prednosti pred Nemko Sophie Hausmann in Američanko Anno Morgan.

Ana Belac
Ana Belac
FOTO: Profimedia

Babnik in druga slovenska predstavnica Ana Belac, kot še poroča STA, bosta naslednjič v seriji Let nastopili na tekmovanju Aramco v Južni Koreji (8. - 11. oktober) z denarnim skladom 1,75 milijona evrov. Obe sta tam med prijavljenimi tekmovalkami. 

Belac trenutno igra zadnjo rundo prvenstva Walmart NW v Rogersu v ZDA na ženski turneji LPGA z denarnim skladom 2,63 milijona evrov. Po dveh dneh je bila, kot piše STA, s sedmimi udarci pod parom zanesljivo v rezu in med najboljšimi 40 igralkami.

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