Pia Babnik zadnji dan zapravila priložnost za vrhunski rezultat

Zadnji dan je bila Pia Babnik v igri za vrhunsko uvrstitev, a je predvsem s šestimi bogeyji zapravila to priložnost. Z enim birdiejam in eaglom je rundo končala s 75 udarci in končnim 18. mestom. Zanj bo prejela 25 točk za lestvico Let in ostala med najboljšo deseterico po letošnjih izidih.
Obenem bo v žep pospravila še dobrih 5000 evrov od skupnega denarnega sklada 350.000 evrov. Zmagala je Casandra Alexander, ki je z imela z -12 tri udarce prednosti pred Nemko Sophie Hausmann in Američanko Anno Morgan.
Babnik in druga slovenska predstavnica Ana Belac, kot še poroča STA, bosta naslednjič v seriji Let nastopili na tekmovanju Aramco v Južni Koreji (8. - 11. oktober) z denarnim skladom 1,75 milijona evrov. Obe sta tam med prijavljenimi tekmovalkami.
Belac trenutno igra zadnjo rundo prvenstva Walmart NW v Rogersu v ZDA na ženski turneji LPGA z denarnim skladom 2,63 milijona evrov. Po dveh dneh je bila, kot piše STA, s sedmimi udarci pod parom zanesljivo v rezu in med najboljšimi 40 igralkami.
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