Pia Babnik zadnji dan zapravila priložnost za vrhunski rezultat

Zadnji dan je bila Pia Babnik v igri za vrhunsko uvrstitev, a je predvsem s šestimi bogeyji zapravila to priložnost. Z enim birdiejam in eaglom je rundo končala s 75 udarci in končnim 18. mestom. Zanj bo prejela 25 točk za lestvico Let in ostala med najboljšo deseterico po letošnjih izidih.



Obenem bo v žep pospravila še dobrih 5000 evrov od skupnega denarnega sklada 350.000 evrov. Zmagala je Casandra Alexander, ki je z imela z -12 tri udarce prednosti pred Nemko Sophie Hausmann in Američanko Anno Morgan.