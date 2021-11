Pia Babnik zmagovalka golfskega turnirja v Savdski Arabiji

Pia Babnik je bila po prvem dnevu še nekoliko v ozadju, potem ko je zabeležila dva udarca pod parom igrišča, ki je pri 72. Tako v četrtek kot petek pa je dan sklenila z -7 in se povzpela na vrh med posameznicami, kjer je drugo mesto osvojila Nemka Olivia Cowan (-15), tretje pa skupaj Španka Carlota Ciganda in Valižanka Lydia Hall (obe -13).

Ekipa Babnik, slovenska igralka je namreč bila ena izmed 36 igralk, ki so izbrale eno soigralko, ostala dva člana ekipe je določil naključni žreb, je sicer turnir sklenila na tretjem mestu s 50 udarci pod parom. Vsega udarec pred ekipo 17-letnice sta tekmovanje sklenili zasedbi Pedersen in L. Hall. V dodatnih luknjah je nato slavila ekipa Danke Emily Pedersen. V ekipi slovenske golfistke sta bili še Francozinja Camille Chevalier in Norvežanka Maiken Bink Paulsen, mesto amaterja pa je zasedel Američan Troy Thompson. V rezultat sta vedno všteta po dva najboljša rezultata na vsaki luknji.