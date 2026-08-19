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Pia Lovrič in Dalila Jakupović preskočili prvo oviro, nadaljevanje bo zahtevno

Ljubljana, 19. 08. 2026 07.25 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
M.J.
Turnir WTA 125 v Tivoliju

Uspešno sta nov tekmovalni teden na mednarodnih WTT teniških turnirjih pričeli Pia Lovrič in Dalila Jakupović. Pia Lovrič je po uspešnih kvalifikacijah dobro začela tudi v glavnem delu turnirja W50 Prague. V drugem kolu jo čaka neugodna nasprotnica, druga nosilka turnirja Wolff. Tudi Dalila Jakupović je bila uspešna v prvem kolu in sicer na turnirju v W35 Krakow, kjer je šesta nosilka.

Andreja Klepač
Andreja Klepač
FOTO: AP

Andreja Klepač pa je v paru z Britanko Maio Lumsden končala nastope na turnirju serije WTA 1000 v Cincinnatiju. Slovensko-britanska naveza je v 2. krogu pri zaostanku 3:6 in 1:2 po slabi uri predala dvoboj Latvijki Jeleni Ostapenko in Tajvanki Hsieh Su-wei. 

Štiridesetletna Klepač in 12 let mlajša Lumsden sta v prvem krogu kakovostnega turnirja v Cincinnatiju z nagradnim skladom 6,44 milijona evrov premagali rusko-češko kombinacijo Irina Hromačeva-Anastasia Detiucs s 6:3 in 6:3.

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