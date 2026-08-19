Pia Lovrič in Dalila Jakupović preskočili prvo oviro, nadaljevanje bo zahtevno

Andreja Klepač pa je v paru z Britanko Maio Lumsden končala nastope na turnirju serije WTA 1000 v Cincinnatiju. Slovensko-britanska naveza je v 2. krogu pri zaostanku 3:6 in 1:2 po slabi uri predala dvoboj Latvijki Jeleni Ostapenko in Tajvanki Hsieh Su-wei.
Štiridesetletna Klepač in 12 let mlajša Lumsden sta v prvem krogu kakovostnega turnirja v Cincinnatiju z nagradnim skladom 6,44 milijona evrov premagali rusko-češko kombinacijo Irina Hromačeva-Anastasia Detiucs s 6:3 in 6:3.
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