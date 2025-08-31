Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športi Drugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Drugi športi

Piastri dobil veliko nagrado Nizozemske, Norris zaradi okvare odstopil

Amsterdam, 31. 08. 2025 17.00 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA
Komentarji
0

Avstralec Oscar Piastri (McLaren) je zmagal na dirki formule 1 za veliko nagrado Nizozemske v Zandvoortu in se utrdil v skupnem vodstvu svetovnega prvenstva. Njegov zasledovalec in moštveni kolega, Britanec Landon Norris, je namreč zaradi okvare sedem krogov pred koncem odstopil in sedaj zaostaja za 34 točk.

Oscar Piastri
Oscar Piastri FOTO: AP

Domači ljubljenec, štirikratni zaporedni svetovni prvak Max Verstappen (Red Bull), je bil drugi, presenetljivo tretji pa Francoz Isack Hadjar (Racing Bulls) za svoje prve stopničke na dirkah SP.

V 65. od 72 krogov je na dirkališču obtičal bolid Landa Norrisa, ekipa McLarena je bila dotlej na poti do ponovne dvojne zmage. Nato je dotlej drugouvrščeni Norris, ki se je z rokama držal za čelado, obsedel na travi, ker je imel okvaro na svojem dirkalniku. Tega so morali odvleči, ko je bil na stezi ponovno varnostni avto.

Tekma se je končala katastrofalno tudi za voznika Ferrarija. Monačan Charles Leclerc je bil po moštvenem kolegu, Britancu Lewisu Hamiltonu, tudi prisiljen odstopiti tudi na Nizozemskem. Leclerc je med prehitevanjem trčil v Mercedes Kimija Antonellija in se zaletel v zid.

Pred tem je predčasno končal Britanec, medtem ko je bil Leclerc v boksih zaradi menjave pnevmatik. Hamilton je v 25. krogu v tretjem zavoju trčil v zid, a ni bil poškodovan.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Sezona SP v formuli 1 se je sicer nadaljevala po skoraj enomesečnem poletnem premoru. Nazadnje so se dirkači v začetku avgusta zbrali v Budimpešti na Hungaroringu. Naslednja dirka bo v Monzi za veliko nagradi Italije že prihodnji teden, 7. septembra.

formula 1 vn nizozemske Oscar Piastri
Naslednji članek

Norris namignil, da bi lahko zapustil svet Formule 1, če osvoji naslov

SORODNI ČLANKI

Norris namignil, da bi lahko zapustil svet Formule 1, če osvoji naslov

Cadillac bo stavil na izkušnje: za ameriško moštvo Bottas in Perez?

Charles Leclerc z dekletom dopustuje na veliki jahti

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1189