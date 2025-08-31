Piastri dobil veliko nagrado Nizozemske, Norris zaradi okvare odstopil

Domači ljubljenec, štirikratni zaporedni svetovni prvak Max Verstappen (Red Bull), je bil drugi, presenetljivo tretji pa Francoz Isack Hadjar (Racing Bulls) za svoje prve stopničke na dirkah SP.

V 65. od 72 krogov je na dirkališču obtičal bolid Landa Norrisa, ekipa McLarena je bila dotlej na poti do ponovne dvojne zmage. Nato je dotlej drugouvrščeni Norris, ki se je z rokama držal za čelado, obsedel na travi, ker je imel okvaro na svojem dirkalniku. Tega so morali odvleči, ko je bil na stezi ponovno varnostni avto.

Tekma se je končala katastrofalno tudi za voznika Ferrarija. Monačan Charles Leclerc je bil po moštvenem kolegu, Britancu Lewisu Hamiltonu, tudi prisiljen odstopiti tudi na Nizozemskem. Leclerc je med prehitevanjem trčil v Mercedes Kimija Antonellija in se zaletel v zid.

Pred tem je predčasno končal Britanec, medtem ko je bil Leclerc v boksih zaradi menjave pnevmatik. Hamilton je v 25. krogu v tretjem zavoju trčil v zid, a ni bil poškodovan.