Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športi Drugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Drugi športi

Piastri zmago na sprintu kronal še z najboljšim časom kvalifikacij

Doha, 29. 11. 2025 20.31 | Posodobljeno pred 6 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
S.V. , STA
Komentarji
0

Avstralec Oscar Piastri (McLaren), ki je danes že zmagal na sprinterski dirki, bo nedeljsko predzadnjo preizkušnjo sezone svetovnega prvenstva formule 1 začel s prvega startnega mesta. Ob njem bo po današnjih kvalifikacijah v prvi startni vrsti še vodilni v SP, njegov moštveni sotekmovalec Britanec Lando Norris.

Po sprintu, v katerem je bil Norris tretji, zadnji kandidat za naslov prvaka, branilec lanske lovorike Nizozemec Max Verstappen (Red Bull) pa četrti, se je malenkost zmanjšal naskok Norrisa v SP.

Preberi še Piastri z zmago vsaj malo zakuhal boj za naslov

Zdaj ima v seštevku 396 točk, 22 več od Piastrija, tretji je Verstappen, ki zaostaja 25 točk. Če bo Norris dobil nedeljsko dirko, bo že prvak ne glede na uvrstitve obeh tekmecev, saj bo imel pred zadnjim dejanjem sezone dovolj naskoka. Če pa ne bo zmagal, bo moral imeti po dirki vsaj 26 točk prednosti.

Piastri je dobro nastopil tudi v večernih kvalifikacijah za nedeljsko dirko; dobil jih je pred Norrisom, tretji je bil Verstappen. "Dal bom vse od sebe, tako kot na sprintu. Začel bom s prvega mesta, pričakujem pa težko dirko," je za prireditelje dejal Piastri.

V Katarju in na zadnji dirki sezone naslednji teden v Abu Dabiju je na voljo še največ 50 točk. Če bo imel Norris v nedeljo le 25 točk naskoka, pa SP še ne bo odločeno, saj bi takšen razplet nato na zadnji dirki sezone teoretično še lahko pomenil, da ga eden od tekmecev ujame po številu točk, v tem primeru bi odločalo število zmag in drugih mest v sezoni.

Na preračunavanja v tem primeru bo treba počakati do nedelje in na uvrstitve vseh treh dirkačev. Pred Katarjem imata tako Norris kot Piastri na klasičnih dirkah po sedem zmag, Verstappen pa šest. Dirka se bo v nedeljo začela ob 17. uri.

formula 1 piastri katar norris kvalifikacije
Naslednji članek

Piastri z zmago vsaj malo zakuhal boj za naslov

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385