F1 Imola: Piastri pred Verstappnom, Tsunoda do grozljive nesreče

Tsunoda je po šestih minutah kvalifikacij zdrsnil prek robnika, njegov dirkalnik pa je v peščenem izletnem delu steze najprej prevrnilo, potem pa se je silovito zaletel v zaščitne ograde. Kvalifikacije so prekinili, dirkača, ki je iz razbitin sicer splezal sam, pa so preventivno odpeljali na pregled v bolnišnico.

Piastri si je pozneje privozil "pole position", z najhitrejšim zadnjim krogom je le za 0,034 sekunde premagal branilca naslova Nizozemca Maxa Verstappna v drugem Red Bullu.

Britanec George Russell (Mercedes) je bil tretji, drugi McLarnov dirkač Britanec Lando Norris pa je s četrtim časom še prišel do druge startne vrste.

Razočaranje so doživeli domači ljubitelji formule 1, saj sta Ferrarijeva dirkača Monačan Charles Leclerc in Britanec Lewis Hamilton dosegla šele 11. in 12. čas.

V SP je današnji zmagovalec kvalifikacij Piastri po treh zaporednih zmagah prvi s 131 točkami, Norris je drugi s 115, tretji pa Verstappen z 99.

Dirka za VN Emilije Romanje bo na sporedu v nedeljo ob 15. uri.