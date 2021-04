Pidcock močnejši od Van Aerta in Trentina, Slovenca 33. in 37.

Za slovo od flamskih tlakovanih cestišč so se kolesarji, ki tekmujejo na belgijskih klasikah, pomerili na 201 kilometra dolgi dirki za Barbantsko puščico. Preizkušnjo od Leuvna do Overiseja je presenetljivo dobil Britanec Thomas Pidcock (INEOS Grenadiers), ki je imel v zaključku več moči od Belgijca Wouta Van Aerta in Italijana Mattea Trentina.

Van Aert (drugi z leve) ob Petru Saganu. Pred fanti so se za Barbantsko puščico merila dekleta, tudi slovenski ženski predstavnici Špela Kern in Urška Žigart, nista bili blizu vrha, prva je zasedla 43., druga pa 88. mesto. Zmagala je Američanka Ruth Winder. Omenjeni kolesarji so tvorili ubežno skupinico, ki je imela na cilju nekaj metrov prednosti pred prvimi zasledovalci. Izoblikovala se je v zadnjih 30 kilometrih, ko je najprej napadel Matteo Trentin, nato pa počakal, da sta ga preostala dva, ki sta zapustila zasledovalno skupino, ujela. Sprint je najprej začel Wout Van Aert, Italijan za njega ni imel moči, zato pa je na napad favorita znal odgovoriti 21-letni Thomas Pidcock, ki je tako prišel do prve zmage v profesionalni karieri. "Vedel sem, kakšen sprinter je van Aert, a hkrati sem se zavedal, da to ni bil klasičen sprint, da je bil tik pred njim še klanec in da ga lahko premagam. Vseeno pa lahko potrdim, da sem presenečen, da mi je uspelo," je bil na cilju zadovoljen zmagovalec, ki je na prestolu zamenjal Juliana Alaphilippa. Francoza tako kot zmagovalca dirke leta 2019 Nizozemca Mathieuja van der Poela(lani sta bila prvi in drugi) ni bilo na startu. Veliko skupinskih padcev

Matej Mohorič in Luka Mezgec, slovenska predstavnika na dirki s 27 krajšimi vzponi, ki pa ne spada med preizkušnje svetovne serije, nista igrala pomembnejših vlog. Oba sta bila pomočnika, Mohorič Italijanu Sonnyju Colbrelliju, Mezgec pa Michaelu Matthewsu, nihče izmed njih pa dirke, ki je postregla s kar nekaj skupinskimi padci, ni končal povsem v ospredju. Mezgec je zasedel 33., Mohorič pa 37. mesto, oba sta prišla na cilj v času 18. in v skupini, ki je zaostala 53 sekund. Kolesarji se zdaj selijo na ardenske klance, že v nedeljo bo na sporedu nizozemska spomladanska klasika Amstel Gold Race.