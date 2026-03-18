Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Pidcocku zmaga na najstarejši klasiki, Roglič tretji

Torino, 18. 03. 2026 16.35 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Tom Pidcock

Britanec Tom Pidcock (Pinarello Q36,5) je zmagovalec 106. enodnevne klasike Milano - Torino. Preizkušnjo z dvakratnim vzponom na slovito Supergo je po 174 km na tretjem mestu končal slovenski as Primož Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe), leta 2021 že zmagovalec najstarejše klasike na svetu.

Klasika Milan-Torino
FOTO: Profimedia

Pričakovano je odločitev o zmagovalcu dirke, ki so jo prvič izpeljali že davnega leta 1876, padla v zadnjih kilometrih oziroma ob drugem prečkanju Superge. Primož Roglič je okoli 1,5 km pred ciljem pospešil, a se ni znebil vseh tekmecev, v zadnjih 600 m pa je silovito iz skupine petih kolesarjev potegnil Tom Pidcock, si nabral nekaj sekund naskoka in zanesljivo zdržal do vrha vzpona.

Za Britanca je bila to 12. zmaga v karieri in druga letos, potem ko je bil najboljši še v peti etapi dirke po Andaluziji pred štirimi tedni. Drugi je ciljno črto prečkal Tobias Johannessen (Uno-X Mobility) s štirimi sekundami zaostanka, še sekundo več je na tretjem mestu zaostal 36-letni Kisovčan.

Primož Roglič
FOTO: Profimedia

Zasavec je bil danes bolj dejaven kot na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja pretekli teden, ki jo je končal na skupnem petem mestu. Tokrat je že ob prvem, malce krajšem prečkanju Superge napadel in razbil glavnino, kasneje pa se je več kolesarjev združilo v eno večjo skupino pred zadnjimi petimi kilometri.

Roglič bo sezono nadaljeval na dirki svetovne serije po Baskiji, ki bo na sporedu od 6. do 11. aprila. Nato se bo v prvem delu sezone podal še na etapno dirko po Romandiji konec aprila, kjer bo njegov tekmec med drugim tudi rojak Tadej Pogačar.

kolesarstvo milan-torino tom pidcock primož roglič tretje mesto

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1573