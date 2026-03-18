Pidcocku zmaga na najstarejši klasiki, Roglič tretji

Pričakovano je odločitev o zmagovalcu dirke, ki so jo prvič izpeljali že davnega leta 1876, padla v zadnjih kilometrih oziroma ob drugem prečkanju Superge. Primož Roglič je okoli 1,5 km pred ciljem pospešil, a se ni znebil vseh tekmecev, v zadnjih 600 m pa je silovito iz skupine petih kolesarjev potegnil Tom Pidcock, si nabral nekaj sekund naskoka in zanesljivo zdržal do vrha vzpona.

Za Britanca je bila to 12. zmaga v karieri in druga letos, potem ko je bil najboljši še v peti etapi dirke po Andaluziji pred štirimi tedni. Drugi je ciljno črto prečkal Tobias Johannessen (Uno-X Mobility) s štirimi sekundami zaostanka, še sekundo več je na tretjem mestu zaostal 36-letni Kisovčan.