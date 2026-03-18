Pidcocku zmaga na najstarejši klasiki, Roglič tretji

Pričakovano je odločitev o zmagovalcu dirke, ki so jo prvič izpeljali že davnega leta 1876, padla v zadnjih kilometrih oziroma ob drugem prečkanju Superge. Primož Roglič je okoli 1,5 km pred ciljem pospešil, a se ni znebil vseh tekmecev, v zadnjih 600 m pa je silovito iz skupine petih kolesarjev potegnil Tom Pidcock, si nabral nekaj sekund naskoka in zanesljivo zdržal do vrha vzpona.
Za Britanca je bila to 12. zmaga v karieri in druga letos, potem ko je bil najboljši še v peti etapi dirke po Andaluziji pred štirimi tedni. Drugi je ciljno črto prečkal Tobias Johannessen (Uno-X Mobility) s štirimi sekundami zaostanka, še sekundo več je na tretjem mestu zaostal 36-letni Kisovčan.
Zasavec je bil danes bolj dejaven kot na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja pretekli teden, ki jo je končal na skupnem petem mestu. Tokrat je že ob prvem, malce krajšem prečkanju Superge napadel in razbil glavnino, kasneje pa se je več kolesarjev združilo v eno večjo skupino pred zadnjimi petimi kilometri.
Roglič bo sezono nadaljeval na dirki svetovne serije po Baskiji, ki bo na sporedu od 6. do 11. aprila. Nato se bo v prvem delu sezone podal še na etapno dirko po Romandiji konec aprila, kjer bo njegov tekmec med drugim tudi rojak Tadej Pogačar.
