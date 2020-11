Šampion končal šampionsko: Gajser z zmago proslavil tretji naslov

Slovenski dirkač Tim Gajser, svetovni prvak v motokrosu v elitnem razredu MXGP, je sezono 2020 končal z zmago. Na zadnji nedeljski dirki v italijanski Pietramurati je zmagal, potem ko je bil drugi v prvi vožnji in najhitrejši v drugi. Gasjer je že v sredo na drugi od treh dirk na tem prizorišču potrdil naslov prvaka in ubranil lansko lovoriko. V nedeljo je tako lahko nastopil sproščeno, v prvi vožnji je moral priznati premoč le Francozu Romainu Febvreju. V drugi pa je zmagal pred Francozom in tako v seštevku dirke dosegel novo zmago, peto v tej sezoni, s katero je na najlepši način zaokrožil tretji naslov prvaka v najmočnejšem razredu.

Gajser in Febvre sta imela po 47 točk, tretji je bil tokrat še en Francoz Gautier Paulin(38). Makolčan na prvem mestu seštevka sezone ni bil ogrožen, v nedeljo pa sta o drugem v SP odločala Švicar Jeremy Seewerin Italijan Antonio Caroli, boljši je bil Švicar, ki je na koncu zbral 618 točk, Italijan pa je tretji v sezoni s 599. Novi in stari prvak Gasjer je sezono končal s 720 točkami.