'Pijana' navijačica iz wimbledonskega finala toži Kyrgiosa zaradi žaljenja

Anna Palus ga toži zaradi obrekovanja in povsem neosnovanih obtožb, so danes sporočili njeni odvetniki.

Tožnica trdi, da obtožbe Nicka Kyrgiosa niso pripeljale le do tega, da je morala začasno zapustiti stadion v Wimbledonu, ampak so igralčeve obtožbe videli tudi milijoni ljudi po vsem svetu, kar je močno škodilo njej in njeni družini. Zdaj na sodišču zahteva odškodnino, za katero je vnaprej napovedala, da jo bo darovala v dobrodelne namene.

Kyrgios je na drugi strani trdil, da ga je gledalka med finalom motila in dejal je, da je vinjena. "Kar nekaj noči sem preživel zunaj in vedel sem, da ima preveč. To sem povedal tudi sodniku. Rekel sem, da veliko govori in da je pijana. Kaj bi storil?" Očitno je šel s tem korak predaleč.