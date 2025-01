Trikratni svetovni prvak v finalu proti 17-letnemu diamantu

OGLAS

Navijači na prizorišču svetovnega prvenstva FOTO: AP icon-expand

Trikratni svetovni prvak do zanesljive zmage Michael van Gerwen je v prvem nizu nadigral nasprotnika in ga po sedmih minutah dobil s 3:1. V drugem je imel Chris Dobey precej boljši odstotek ter bil na pragu izenačenja v nizih, ko je imel možnost zaključka pa podlegel pritisku, kar je legendarni Nizozemec kaznoval in v nizih povedel z 2:0. Anglež se je nato pobral in tretji niz gladko dobil s 3:0, v četrtem pa smo spremljali zcalno sliko, kar je prineslo vodstvo trikratnega svetovnega prvaka s 3:1 v nizih. Dobey se ni več uspel vrniti na nivo, na katerem je igral v tretjem nizu. Peti niz je van Gerwen dobil s 3:1, šestega s 3:2, sedmega, ki se je izkazal za odločilnega, pa s 3:1.

Chris Dobey in Michael van Gerwen FOTO: AP icon-expand

35-letni Nizozemec je tako upravičil vlogo favorita in si s prepričljivo zmago s 6:1 še sedmič v svoji karieri zagotovil mesto v finalu svetovnega prvenstva. "Zadovoljen sem z nastopom. Nisem igral tako eksplozivno kot zadnjo tekmo, bil sem pa učinkovit. Zmaga na tem odru mi zares pomeni veliko," je po uspešnem skoku čez predzadnjo oviro turnirja povedal van Gerwen.

Michael van Gerwen FOTO: AP icon-expand

17-letnik prepričljivo do drugega zaporednega finala Obračun najbolj priljubljenih igralcev na Otoku je postregel z izjemnim uvodnim nizom, v katerem sta imela oba akterja povprečje nad 105, skupno zadela šest maksimumov, s 3:2 pa ga je s svojim najljubšim zaključkom, "Littlerjevo desetico", dobil Luke Littler. Slednji je nato brez večjih težav dobil tudi drugi niz, v tretjem pa smo, tako kot v prvem, videli pet iger, po katerih se je 17-letnik razveselil vodstva s 3:0. Stephen Bunting tudi v četrtem nizu ni uspel slediti odličnemu tempu Littlerja, je pa prišel do uspeha v petem, ko je zaostanek znižal na 4:1. Bunting je še naprej igral vrhunsko, Littler pa še za odtenek bolje, peto igro šestega niza pa je zaključil z natančnim metom v sredino tarče in povedel s 5:1. V sedmem nizu, ki se je, tako kot na prvem polfinalu, izkazal za odločilnega, je Littler med drugim prišel do zaključka iz 170, na koncu pa zmagal s 6:1.

Luke Littler in Stephen Bunting FOTO: AP icon-expand

Obračun je upravičil naziv finala pred finalom, 17-letni Littler pa se je tako še drugo leto zapored uvrstil v finale svetovnega prvenstva. Lani mu je načrte prekrižal rojak, soimenjak Luke Humphries, letos pa mu bo nasproti stal najuspešnejši aktivni igralec sveta. "Za menoj je neverjeten turnir. Če bova v finalu oba igrala na takšnem nivoju, bo zelo dobra tekma. Vsi vemo, da napada četrti naslov, sam si pa zelo želim prvega," je svoje misli po novem sijajnem uspehu strnil Littler.

Luke Littler FOTO: AP icon-expand

Zajetne nagrade in pohvale vredna dobrodelna nota Organizatorji so za nagradni sklad še sedmič zapored namenili tri milijone evrov, pri čemer bo zmagovalec pobral 600 tisočakov. Poraženec finala bo nagrajen s 240 tisoč evri, četverici polfinalistov pa je uvrstitev v to fazo tekmovanja prinesla 120 tisoč evrov.

Za vsak dosežen "maksimum" 180 točk organizatorji namenijo 1.200 evrov dobrodelni organizacij za boj proti raku prostate. Za vsak zaključek z devetimi puščicami (kar v pikadu velja za največji dosežek) pa kar 217 tisoč evrov, ki si jih med seboj enakomerno razdelijo igralec, ki mu je uspel ta zaključek, naključni navijač in že omenjena organizacija. Zaenkrat je to uspelo le dvema, in sicer Christianu Kistu in Damonu Heti.

Navijači v dvorani Alexandra Palace FOTO: AP icon-expand