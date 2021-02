Pinelli junak jeseniške zmage proti Asiagu

Hokejisti Jesenic so prišli do nove zmage.

Podobno kot na prejšnji tekmi z Rittnom so tudi tokrat železarji dvoboj v svoji Podmežakli slabo začeli. Gostje so namreč prvič zadeli v četrti minuti, v 17. pa izkoristili igralca več na ledu in povišali na 2:0.

Jeseničani so tako spet morali v lov za tekmeci, v drugi tretjini pa je zaostanek najprej znižalŽan Jezovšek. V zadnji minuti drugega dela je nato mladi kanadski up v domačem moštvu, Francesco Pinelli,poskrbel za izenačenje na 2:2.

V zadnji tretjini novih zadetkov ni bilo, tako da sta ekipi šli v podaljšek. V njem so v 63. minuti domači prišli do prednosti, saj je bil pri gostih izključen Marek Vankus. Novo prednost igralca več pa so železarji znali izkoristiti – v 64. minuti je svoj drugi gol na tekmi dosegel Pinelli in Jeseničanom zagotovil zmago.

Z današnjim uspehom so tako postavili tudi dobre temelje za naslednji obračun, ko se bosta v sredo v Ljubljani v slovenskem derbiju pomerila Sij Acroni Jesenice in SŽ Olimpija.