Pinot osvojil Tourmalet, Alaphilippe še korak bliže končni zmagi

Pinot se je zmagi naproti odpeljal v zadnjih 500 metrih, ko nihče ni mogel slediti njegovemu ritmu. Korak bližje končni zmagi pa je Alaphilippe, ki je zdržal ritem najboljših vse do konca. Njegov najbližji zasledovalec v skupnem seštevku Valižan Geraint Thomas je začel zaostajati en kilometer pred ciljno črto, Alaphilippe pa je vse skupaj obrnil v svojo prid. Ciljno črto je prečkal kot drugi in na račun bonifikacijskih sekund še povečal prednost.

Oba Francoza na prvem in drugem mestu je ločilo šest sekund. Thomas je za Alaphilippom zaostal 30 sekund, v skupnem seštevku pa zdaj zaostaja že dve minuti in dve sekundi. Tretje mesto v današnji etapi je osvojil Nizozemec Steven Kruijswijk, moštveni kolegaPrimoža Rogliča pri ekipi Jumbo-Vismi, ki je danes pokazala svojo moč. Pod vrh Tourmaleta sta namreč Kruijswijku pomagala Novozelandec George Bennett ter Belgijec Laurens De Plus, a Nizozemec ni uspel iztržiti več kot tretje mesto. Tretji je tudi v skupnem seštevku, za lanskim prvakom Thomasom zaostaja 12 sekund. Današnja kraljevska pirenejska etapa je bila dolga vsega 117,5 kilometra. Glavno vprašanje je bilo, ali bo Alaphilippepo petkovi zmagi v vožnji na čas, po kateri je še povečal prednost v boju za rumeno majico, lahko zdržal ritem najboljših.

Kmalu po startu sta se v beg podala italijanski zvezdnik Vincenzo Nibaliter slovaški as Peter Sagan. Pridružil se jima je tudi Slovenec Matej Mohorič, ki je skušal čim bolj pomagati Nibaliju v boju za etapno zmago. Mohorič je svoje delo opravil 64 kilometrov pred koncem dneva in preostanek etape prekolesaril v svojem ritmu. Etapa je bila preveč prestižna, da bi glavnina pustila ubežnikom do slave. Predvsem Movistar je narekoval močan ritem, ki je v težave spravil številne kolesarje v boju za najvišja mesta. Med drugim tudi njihovega kapetana Kolumbijca Naira Quintano, ki je popustil dobrih 10 kilometrov pred koncem. V zadnjih štirih kilometrih je delo prevzela Jumbo-Visma, Bennett in De Plus sta izločila še Danca Jakoba Fuglsanga ter Kolumbijca Rigoberta Urana. V zadnjem kilometrih je onemogel še Thomas. Alaphilippe je pokazal, da mu rumena majica daje dodatnih moči. Navkljub temu, da je očitno trpel, je ob bučni podpori ob cesti celotnega vzpona zdržal, na koncu pa dobil sprint za drugo mesto. Pinot je bil na cilju poln hvale na račun moštvenega kolega Francoza Davida Gauduja, ki je v zadnjih kilometrih Tourmaleta opravil izjemno delo, tekmecem pa je sporočil:"Toura še ni konec. Še se bomo borili." Poraženci dneva so Španec Enric Mas, Quintana, Irec Dan Martin ter BritanecAdam Yates, ki so ostali brez vseh možnosti za najvišja mesta. Jan Tratnik je bil 128., Mohorič (oba Bahrain-Merida) 133., oba sta zaostala 24:24 minute. Skupno je Tratnik 80., Mohorič 107.

Izidi, 14. etapa:

1. Thibaut Pinot (Fra/Groupama-FDJ) 3:10:20

2. Julian Alaphilippe (Fra/Deceuninck-QuickStep) + 0:06

3. Steven Kruijswijk (Niz/Jumbo-Visma) isti čas

4. Emanuel Buchmann (Nem/Bora-Hansgrohe) 0:08

5. Egan Bernal (Kol/Ineos) isti čas

...

128. Jan Tratnik (Slo/Bahrain-Merida) 24:24

133. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Merida) isti čas

Skupno:

1. Julian Alaphilippe (Fra/Deceuninck-QuickStep) 56:11:29

2. Geraint Thomas (VBr/Ineos) + 2:02

3. Steven Kruijswijk (Niz/Jumbo-Visma) 2:14

4. Egan Bernal (Kol/Ineos) 3:00

5. Emanuel Buchmann (Nem/Bora-Hansgrohe) 3:12

...

80. Jan Tratnik (Slo/Bahrain-Merida) 1:19:57

107. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Merida) 1:45:49