Pinot zaradi težav s hrbtom odpovedal Giro

Francoski kolesar Thibaut Pinot je po slabih predstavah na dirki po Alpah odpovedal nastop na Giru, ki se začne 8. maja. Glavni razlog za to so bolečine v hrbtenici, ki mu preprečujejo dobre vožnje, zato Francoz ne more tekmovati tako, kot bi si želel.

icon-expand Thibaut Pinot FOTO: AP "Ne morem lagati sebi in ekipi. Na kolesu trpim in bi najbrž še naprej, nisem sposoben niti pomagati svoji ekipi. Odpoved Gira ni stvar forme, ampak mojega zdravstvenega stanja,"je preko svoje ekipe Groupama-FDJ sporočil 30-letni Francoz, ki si je dirko po Italiji izbral za glavni cilj sezone, Toura, na katerem je leta 2014 zasedel tretje mesto, pa letos niti ni imel v načrtu. "Želim se zdraviti, pustiti težave s hrbtom za seboj in spet priti na raven, na kateri se lahko borim z najboljšimi,"je še dejal Pinot, ki je dirko po Alpah končal na 60. mestu, za zmagovalcem Simonom Yatesom je zaostal 25 minut in 35 sekund. "Teden je bil katastrofalen," je nastop na dirki kratko ocenil Pinot, ki se z bolečinami v hrbtu bori že vse od lanskega padca na dirki po Franciji, na kateri je zasedel 29. mesto. Nato je odšel še na Vuelto, na kateri pa je po dveh etapah odstopil.