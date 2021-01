Pinota ne bo na Touru: Ne ustreza mi, raje bom poskusil na Giru

"Uvidel sem, da mi Tour 2021 ne ustreza, zato sem se odločil, da raje poskusim na Giru. Naredil bom vse, da v Italijo pridem stoodstoten, da bom lahko napadel zmago. Tako kot rumena tudi rožnata majica predstavlja moje sanje; menim, da je čas, da se vrnem na Giro. Tour pa bo še eno leto počakal,"je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal 30-letni Thibaut Pinot, za katerega bo to tretji nastop na dirki po Italiji. Na svojem debiju je leta 2017 zasedel četrto mesto, v igri za stopničke je bil tudi leto pozneje, a je moral zaradi poškodbe v predzadnji etapi odstopiti.

Padci in poškodbe so zaznamovali tudi njegova zadnja nastopa na dirki po Franciji, nobenega od njiju ni končal. Na Touru, kjer že od leta 1985 čakajo na zmago domačega kolesarja (zadnji zmagovalec je bil Bernard Hinault), je bil doslej v osmih nastopih najvišje leta 2014, ko je zasedel tretje mesto in hkrati osvojil belo majico za najboljšega mladega kolesarja. V posamičnih etapah največje večtedenske dirke je bil najboljši trikrat.

Njegova ekipa bo na dirki, ki jo je lani dobil Tadej Pogačar, drugi pa je bil Primož Roglič, imela dva kapetana, in sicer Arnauda Demaraza sprinterske in Davida Gaudujaza gorske etape oziroma skupno razvrstitev. Gaudu lanskega Toura ni končal, predlani je zasedel 13. mesto, lani pa je bil osmi na Vuelti. Demare ima na Touru za zdaj dve etapni zmagi.