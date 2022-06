Piquet se je opravičil Lewisu Hamiltonu zaradi rasno žaljivega izraza

"Kaj se je zgodilo v Silverstonu? 'Črnček' (Hamilton) je namestil dirkalnik na notranjo stran in nadaljeval, saj je vedel, da ni prostora za dve vozili. Igral je umazano," je dejal Piquet o manevru dirkačev na omenjeni dirki, ki se je končal z odstopom Red Bullovega dirkača in desetimi sekundami kazni za Hamiltona, ki je kljub temu slavil zmago.

"Z vsem srcem se opravičujem vsem, ki so bili prizadeti, vključno z Lewisom, ki je neverjeten voznik, vendar prevod v nekaterih medijih, ki zdaj krožijo po družbenih omrežjih, ni pravilen," je dejal Piquet v izjavi, ki jo povzema francoska tiskovna agencija AFP.

"To, kar sem rekel, je bilo slabo premišljeno in tega ne zagovarjam, vendar bom pojasnil, da je uporabljen izraz tisti, ki se je v brazilski portugalščini pogosto in zgodovinsko uporabljal pogovorno kot sinonim za 'moža' ali 'osebo' in nikoli ni bil namenjen žaljenju," je dejal Piquet.

"V nekaterih prevodih ne bi nikoli uporabil besede, ki so mi jo očitali. Ostro obsojam vsak namig, da sem to besedo uporabil z namenom, da bi omalovaževal voznika zaradi njegove barve kože."