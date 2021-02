Piše se zgodovina slovenskega futsala

Igralci Dobovca so že pred potjo v skoraj 5000 kilometrov oddaljeno kazahstansko mesto odšli z željo po zgodovinskem dosežku. Upravičili pa so vlogo rahlih favoritov in se prebili med osem najboljših na stari celini. Letos še neporaženi slovenski prvaki so se v prvem polčasu znašli v zaostanku, potem ko je v deveti minuti zadel Brazilec Victor Hugo Silva Oliveira. Po odmoru so varovanci Kujtima Morine pritisnili na tekmece in v dobrih treh minutah prišli do preobrata. Vsega 27 sekund je trajalo, da je Vedran Matoševićizenačil, na začetku 24. minute pa je za vodstvo Dobovca zadelKlemen Duščak. V nadaljevanju je imel več dela slovenski vratar Damir Puškar, ki pa je skupaj s čvrsto obrambo svojih soigralcev preprečil Kazahstancem, da bi se vrnili v igro. S tekmo v Almatiju se je začela letošnja osmina finala futsalske Lige prvakov. Preostalih sedem tekem bo na sporedu v petek in soboto.