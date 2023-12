Celjski pivovarji realni: Liga prvakov je privilegij

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so pripotovali v Barcelono na zadnjo tekmo skupinskega dela Lige prvakov v letošnjem koledarskem letu, 10. preizkušnja na mednarodni sceni pa je za vsakogar od igralcev nekaj posebnega. Ne igraš vsak dan proti rekorderju po številu naslovov zmagovalca Lige prvakov. Celjske pivovarje lahko spremljate v prenosu na Kanalu A in VOYO.

Igranje Lige prvakov je velik privilegij. Tega se zavedajo prav vsi, ne glede na športno disciplino, ki se jim ponudi ta možnost. V rokometu je predpogoj osvojitev naslova državnega prvaka, a že dolgo to ni več edini parameter, ki mu je treba zadostiti, da bi bil lahko del elitne druščine, da bi bil med t. i. prejemniki posebnega povabila vodstva tekmovanja. Potrebni so navijači, ustvarjanje spektakla, marketinške aktivnosti in še in še.

icon-expand 22-letni Tim Cokan je eden tistih, ki so šli skozi celoten razvojni proces celjskega kluba. FOTO: Luka Kotnik

Mlada zasedba Celja Pivovarne Laško se privilegija, ki jim je na voljo z igranjem med najelitnejšo evropsko druščino, še kako dobro zaveda. Kot tudi igranja proti velikanom, kot so danski GOG Gudme, madžarski Telekom Veszprem in slovita Barcelona, tudi naslednji tekmec slovenskih prvakov.

Celjska zasedba, katere povprečna starost je zgolj nekaj več kot 22 let, se tekmecev ne boji. Sploh ker na teren vselej stopijo z miselnostjo, da je treba pustiti srce na igrišču. In to tudi počnejo, zato so ob porazih na evropski ravni vselej nagrajeni s stoječimi ovacijami gledalcev. In prav podpora, ki jo uživajo na lokalni ravni, zanje šteje največ. Zasedba z vsega tremi tujimi rokometaši (najstarejši med njimi je 23-letni hrvaški reprezentant Ante Ivanković) je odločena drago prodati svojo kožo na gostovanju v Blaugrani ( prenos v četrtek od 20.40 na Kanalu A in VOYO ).

Janc in Makuc pokazala pot Gostovanje v katalonski prestolnici bo obenem trenutek za snidenje s slovenskima reprezentantoma, organizatorjem Domnom Makucem, ki je pred kratkim odvrgel bergle po operaciji kolena, in desnim krilom Blažem Jancem. Oba velika rokometna talenta sta ravno v celjskem klubu doživela rokometno preobrazbo, potrebno za naslednji korak na športni poti. Janc je, ko je dozorel na evropski sceni, Celje zamenjal s Kielcami, od koder se je preselil v Barcelono, Makuc pa je sploh prvi slovenski rokometaš, ki se je iz knežjega mesta preselil naravnost k Barci. Oba sta dokaz, da v vrstah najtrofejnejšega slovenskega kluba vedo, kaj delajo, nudijo priložnost za uveljavitev na največji športni sceni, četudi gospodarstvo v Sloveniji rokometu le še simbolično sledi. In posledično se to najbolj pozna na rezultatih, kjer Slovenija vse bolj izgublja priključek z najboljšimi.