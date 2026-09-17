Planinšek in Artnak bosta prva loparja, Šeško na 'čakanju'

Žiga Šeško FOTO: Profimedia

Kapetan Grega Žemlja ima na voljo identično zasedbo kot letos pozimi v Velenju, ko je Slovenija igrala s Turčijo. Žemlja ima pred dvobojem prijetno, a hkrati precej zahtevno nalogo, saj ima v ekipi štiri trenutno zelo dobro pripravljene igralce, ki so si po uvrstitvah na lestvici ATP zelo blizu. Slovensko ekipo sestavljajo Filip Jeff Planinšek (486. ATP), Bor Artnak (505. ATP), Žiga Šeško (689. ATP) in Sebastian Dominko (720. ATP). Kapetan bo tako moral izbrati prva dva igralca za posamična dvoboja, pri tem pa razmišljati tudi o najboljši kombinaciji za dvojice.

"Prvič v karieri se soočam s situacijo, ko imam na voljo štiri zelo izenačene igralce in bi si pravzaprav vsi zaslužili mesto v ekipi. Žal pa lahko v posamičnih dvobojih nastopita le dva. Zato se v zadnjih dneh veliko pogovarjam s sodelavci in preigravamo različne možnosti. Pri tem moramo upoštevati, da je dvoboj razporejen čez dva dni in da bo treba določiti tudi dvojico za soboto. Veliko je torej še neznank, zato bomo morali biti pripravljeni na različne scenarije in se prilagajati razmeram. Naš cilj je seveda, da na koncu osvojimo zmago in si zagotovimo napredovanje v višji rang tekmovanja," je za TZS rekel Grega Žemlja. "Artnak je želel igrati prvi, tako da smo zadovoljni z žrebom, kar se tiče izbire, pa ni bila lahka. Veliko je bilo pogovorov o strategiji, na koncu pa sem odločitev sprejel glede na trenutno stanje igralcev in trening tekme. Dejstvo je, da imamo štiri igralce, ki so skupaj po uvrstitvah na lestvici ATP in so v odlični formi. V soboto lahko prilagodimo postavo, tako da sta tudi Šeško in Dominko v polni pripravljenosti," pa je po žrebu povedal Žemlja.

Bor Artnak FOTO: Tenis Slovenija

"Vse je rutinsko, preprosto, a hkrati profesionalno. Ob tej priložnosti bi se najprej zahvalil vsem igralcem, ki so se ponovno odzvali na moje povabilo in prišli na reprezentančni zbor. To bo že četrtič, da igramo dvoboj v Davisovem pokalu doma, in domače igrišče ima zagotovo svoje prednosti. Poznamo podlago, ni nam treba potovati, predvsem pa bomo igrali pred domačim občinstvom. To je zagotovo pozitivno. Glede na to, da igralci prihajajo iz različnih koncev sveta, mogoče na koncu vse skupaj niti ne igra tako bistvene vloge. Tokrat se je pač izšlo tako, da igramo doma, prej ali slej pa bomo morali tudi v goste. Tudi tega se bomo veselili. Kar zadeva pritisk, ga sam ne čutim in tudi igralcev ne želim dodatno obremenjevati. Osredotočeni smo na to, da se dobro pripravimo in potem na igrišču pokažemo, kar znamo," je povedal Grega Žemlja, svoja pričakovanja pred dvobojem pa je predstavil tudi Filip Jeff Planinšek.

Grega Žemlja FOTO: Ervin Čurlič

"S poletjem sem zelo zadovoljen. Na začetku mogoče ni šlo vse po načrtih, vendar so se v zadnjih dveh mesecih stvari postavile na svoje mesto. Zmaga na turnirju v Avstriji je zagotovo dvignila samozavest, tako da v Ljubljano prihajam v dobri formi in se počutim dobro. To je prav gotovo eden izmed pomembnejših dvobojev v zadnjem obdobju. Radi bi se vrnila tja, kjer smo bili pred porazom s Turčijo v Velenju letos pozimi. Imamo dobro ekipo, mislim, da celo najboljšo v zadnjem obdobju. Pričakujem dober tenis in zmago."