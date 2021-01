Plavalca Kellerja tudi uradno obtožili napada na Kapitol

Kleta Kellerja so obtožili nezakonitega vstopa v Kapitol, nasilnega in neprimernega vedenja ter oviranja kazenskega pregona. Zdaj 38-letnik je štirikrat nastopil na olimpijskih igrah, s štafeto 4 x 200 metrov je osvojil dve zlati in srebrno kolajno, v posamični konkurenci pa je bil dvakrat bronast v disciplini 400 metrov prosto. Tudi s svetovnih prvenstev se je vrnil s številnimi odličji.

Wood: Tako kot Jezus Kristus je tudi Trump nerazumljen

Ljubitelji športa so v januarskih izgredih prepoznali tudi nekdanjega košarkarja Barcelone Davida Wooda. 56-letnik je v pogovoru za katalonski radio RAC1predsednika Donalda Trumpaprimerjal z Jezusom Kristusom, potem ko se je v Washington podal v obleki v barvah ameriške zastave in ogromnim rogom.

"Tako kot Jezus Kristus je tudi Trump nerazumljen," je za RAC1 povedal Wood. "To je bil dogodek, ki je bil zelo podoben tistim po smrti Georgea Floyda. Ljudje z vseh koncev so se v prestolnicah svojih zveznih držav pritoževali zaradi volilne prevare, več kot tisoč ljudi pa je pripravljenih pričati pred sodiščem, a naš pravni sistem je skorumpiran in nam ne dovoli, da bi povedali to zgodbo. Kako bom zadržal svojo jezo, ko bodo uradno potrdili Joeja Bidna? Končal bo v zaporu, aretirali ga bodo še ta teden. On ne bo predsednik ZDA. Predsednik Trump, ki je volitve dobil, se bo vrnil še za štiri leta, o tem sem stoodstotno prepričan," je na začetku tega tedna povedal Wood.