Plavalci na SP vnovič brez popoldanskega nastopa

Neža Klančar, 18-letna plavalka ljubljanske Olimpije, je z 1:01,87 dosegla drugi izid v karieri in najboljši jutranji čas, za polfinale pa bi morala plavati še pol sekunde hitreje, kolikor znaša njen osebni rekord. "Glede na to, da je to drugi izid kariere, sam lahko zadovoljna. Seveda sem si želela malo več, a glede na včerajšnji izid je to super. Dala sem vse od sebe in s tem sem lahko zadovoljna," je po tekmi dejala mlada Ljubljančanka, ki je na Kitajsko pripotovala predvsem s ciljem, da do olimpijskih iger v Tokiu 2020 nabira dragocene izkušnje. Triindvajsetletni Triglavan Peter John Stevensje za osebnim rekordom zaostal skoraj sekundo in pol ter po nastopu na 100 m prsno ponovil 28. mesto. "Pokazal sem vse, kar mi trenutno dopušča forma. Zame je vedno ponos, da lahko tekmujem za Slovenijo. Tudi, če imam težave z dokumenti, vizami in poškodbo. Za osebnim rekordom sem kar precej zaostal in čaka me trening za naslednjič." Stevens je na bazen, ta je postavljen v tukajšnjem teniškem centru, pripotoval kar s prtljago, saj je neposredno po nastopu odpotoval nazaj v ZDA, kjer mora v prihodnji dneh nujno urediti vizum, da lahko ostane tam tudi po izteku študentskega statusa, čakajo pa ga še novi treningi.