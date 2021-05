Plavalci zadovoljni po Budimpešti, dosegljivo je bilo več

"Če potegnemo črto pod EP, smo lahko zelo zadovoljni z dvema finaloma. Dosegli smo še šest uvrstitev do 16. mesta, šest državnih rekordov. To je celo bolje, kot smo napovedovali pred tekmovanjem. Če bi mi kdo vnaprej ponudil take izide, bi to takoj podpisal," je po tednu tekmovanj v Duna Areni za STA dejal Gorazd Podržavnik.

Še enkrat je izpostavil, da je konkurenca v plavanju v Evropi izredna, predvsem mladi slovenski rod pa kaže, da je pripravljen nanjo.

"V finalu smo imeli Katjo Fain na 200 m prosto in štafeto 4 x 100 m prosto. A kasneje se je izkazalo, da bi z nekaj sreče lahko napadali še štiri finala, tudi odličje. Žal stotinke niso bile na naši strani in upam, da že na naslednji veliki tekmi bodo,"je še prepričan koroški strokovnjak, ki že v drugem mandatu vodi reprezentanco.

'Še vedno se ukvarjamo z menjavo generacij'

Pri tem ima v mislih predvsem deveti mesti Janje Šegelin ženske štafete na 4 x 200 m prosto, pa tudi deseto mesto Neže Klančar na 100 m prosto in Katje Fainna 1500 m prosto: "Prepričan sem, da bi se dekleta v štafeti ob optimalni pripravljenosti in nastopu v štafeti lahko z Italijo borile za bronasto odličje."

Podržavnik, tudi trener ravenskega Fužinarja, je podrobnejše še enkrat izpostavil uspeh ekipe: "Še vedno se ukvarjamo z menjavo generacij. Breme je padlo na dekleta, ki so stara 20 let in te tri so dobro zdržale. Dosegale so rekorde in moramo biti zadovoljni s tem, kar smo dosegli. Vsekakor je to izredna popotnica za naprej."

Zadovoljen je bil tudi z izkupičkom mladih Daše Tušek, Primoža Šenice Pavletičain Saše Boškana.

Stopili v 'številko prevelike čevlje'

"Mlajši plavalci imajo za sabo dve težki sezoni, posebej zadnja, ko bi morali nastopiti na mladinskem evropskem prvenstvu, balkanijadi in podobnih tekmah svoje starostne kategorije, a je vse to zaradi pandemije odpadlo. Tako so morali takoj stopiti v številko prevelike čevlje. To se pozna pri tremi in podobnem, a ti nastopi so naša naložba v prihodnost."

Po Podržavnikovem mnenju so manjkali samo dobri dosežki obeh najboljših Tjaše Vozelin Martina Baua: "Žal sta oba storila korak nazaj, morala bosta narediti analizo in spremeniti program. V preteklosti sta oba že dokazovala, da sta lahko konkurenčna širšemu evropskemu vrhu."

Med cilji na EP slovenski plavalci niso uresničili napovedi po še kakšni olimpijski kvoti.

Za norme je še dovolj časa

"Dve plavalki sta povsem blizu in imamo še cel mesec za norme," pa odgovarja Podržavnik.

Olimpijski nastop ima tako zagotovljen le Fainova, blizu je z dosežki Klančarjeva, na olimpijsko vozovnico pa še vedno upata tudi Vozlova z dosežkom iz leta 2019 in Šeglova.

A izzivov ne bo zmanjkalo. Zaradi lanskih odpovedi tekmovanj plavalcev letos ne čakajo le igre, ampak bosta novembra in decembra na sporedu evropsko in svetovno prvenstvo v 25-metrskih bazenih. Prvi novi izzivi bodo na sporedu že ta konec tedna, ko bosta na sporedu mitinga v Ljubljani in Banji Luki, teden dni kasneje pa v Kranju.