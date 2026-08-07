Plavalka Perše evropsko prvenstvo končala v prvem krogu

Slovenka Špela Perše, ki je v torek dopolnila 30 let, je bila v svoji skupini 12. med 16 tekmovalkami. Tekmovanje sicer poteka v treh delih: v prvem krogu plavajo na 1500 m, v drugem na 1000, v finalu pa na 500 m.

S finalnim časom 6:41 minute je zmagala Nemka Isabel Gose pred Madžarko Bettino Fabian, ta je zaostala 3,1 sekunde, in Italijanko Ginevro Taddeucci, ki je imela 3,7 sekunde zaostanka. Italijanka je pred dnevi zmagala tako na 10 kot na pet km.