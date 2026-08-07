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Plavalka Perše evropsko prvenstvo končala v prvem krogu

Pariz, 07. 08. 2026 15.15 pred 3 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
STA
Špela Perše

Slovenska plavalka Špela Perše je udejstvovanje na evropskem prvenstvu v Parizu končala z nastopom na trikilometrski razdalji, v tako imenovanem sprintu na izpadanje daljinskega plavanja. Perše, ki je v torek v svoji glavni, olimpijski disciplini na 10 km zasedla 12. mesto, je tokrat tekmovanje končala že v prvem krogu.

Slovenka Špela Perše, ki je v torek dopolnila 30 let, je bila v svoji skupini 12. med 16 tekmovalkami. Tekmovanje sicer poteka v treh delih: v prvem krogu plavajo na 1500 m, v drugem na 1000, v finalu pa na 500 m.

S finalnim časom 6:41 minute je zmagala Nemka Isabel Gose pred Madžarko Bettino Fabian, ta je zaostala 3,1 sekunde, in Italijanko Ginevro Taddeucci, ki je imela 3,7 sekunde zaostanka. Italijanka je pred dnevi zmagala tako na 10 kot na pet km.

Špela Perše
Špela Perše
FOTO: Twitter

Perše bi prav tako morala v sredo nastopiti tudi na pet kilometrov, a sta se s trenerjem Alenom Kramarjem po težavah z zastrupitvijo na tekmi svetovnega pokala v Setubalu odločila, da preizkušnjo izpusti.

Bazenski del EP se bo začel 10. avgusta, Slovenijo bodo zastopali vsega štirje reprezentanti. Ob olimpijski finalistki Neži Klančar na EP potujejo še Tina Čelik, Sašo Boškan in Primož Šenica Pavletič.

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