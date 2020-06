Players party v Sombreru: čigav bo teniški lopar Blaža Kavčiča?

Državno prvenstvo v kategoriji posamezno poteka v petih moških starostnih kategorijah (do 35 let, 35 let +, 45 let +, 55 let + in 65 let +) in v treh ženskih starostnih kategorijah (do 40 let, 40 let + in 60 let +). Z novo TS kategorijo, ki bo letos prvič na voljo kot dodatna možnost izbire, pa želijo za igranje na turnirju spodbuditi tudi vse igralke in igralce tenisa, ki do zdaj še niso nastopili na turnirju pod okriljem Teniške zveze Slovenije.