Plazma športne igre mladih praznujejo 30 let: v Split prihajajo legende svetovnega športa

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Plazma športne igre mladih 24ur.com

Plazma športne igre mladih 24ur.com

Plazma športne igre mladih 24ur.com

Plazma športne igre mladih 24ur.com

Plazma športne igre mladih 24ur.com









Med 17. in 22. avgustom se bo za naslove mednarodnih zmagovalcev pomerilo 1224 mladih športnikov iz šestih držav. Slovenijo bo zastopalo 204 otrok, ki so si nastop v Splitu priborili na letošnjih tekmovanjih po vsej državi. Ob mladih iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije in Severne Makedonije bo posebna gostja zaključka Ukrajina, iz katere prihajajo 204 otroci. V treh desetletjih so te igre povezale že več kot 3.869.000 otrok in mladih. Iz Hrvaške so se pred 16 leti razširile v Bosno in Hercegovino, nato v Srbijo in Slovenijo, letos pa prvič tudi v Severno Makedonijo.

Ko šport postane jezik prijateljstva

Plazma športne igre mladih že tri desetletja dokazujejo, da šport ni le tekmovanje, temveč tudi prostor srečevanja, sprejemanja različnosti, sklepanja prijateljstev in odraščanja ob vrednotah fair playa. Njihovo poslanstvo je vsakemu otroku omogočiti brezplačno ukvarjanje s športom, ga spodbuditi k zdravemu načinu življenja in mu ponuditi kakovostno alternativo preživljanju časa pred zasloni.

Na mednarodnem finalu se bodo mladi pomerili v malem nogometu, košarki, rokometu, odbojki, odbojki na mivki, tenisu, namiznem tenisu, šahu, igri med dvema ognjema in atletiki. Med petdnevnim programom bodo imeli tudi priložnost spoznati športne vzornike, se družiti z vrstniki iz drugih držav in ustvarjati prijateljstva, ki presegajo športna igrišča in državne meje.

Šah, košarka, droni in koncert na splitski Rivi

Osrednji del praznovanja se bo začel v četrtek, 20. avgusta, na splitski Rivi. Program bo odprla šahovska simultanka, na kateri se bodo najboljši mladi šahisti iz držav udeleženk pomerili z znamenitim angleškim velemojstrom Nigelom Shortom. Za tem bodo na vrsti finalni obračuni mednarodnega košarkarskega turnirja Sprite 3 x 3 Cup v fantovski in dekliški konkurenci. Ob 21. uri bo na Rivi še slovesni zaključek tekmovalne sezone s simboličnim ugašanjem ognja iger. Večer bodo dopolnili glasbeni in scenski nastopi, spektakel z droni nad Splitom in koncert priljubljene skupine Crvena jabuka.

Novi ambasadorji na slovesnosti v HNK Split

V petek, 21. avgusta, bo v Hrvaškem narodnem gledališču v Splitu osrednja slovesnost ob 30-letnici Iger. Ob tej priložnosti bodo razglasili tri nove ambasadorje projekta: nekdanjega teniškega prvaka Gorana Ivaniševića, nekdanjo prvo igralko sveta Ano Ivanović ter evropskega komisarja za notranje zadeve in migracije Magnusa Brunnerja. Na slovesnosti se bodo poklonili tudi posameznikom, partnerjem, institucijam, prostovoljcem in športnim prijateljem, ki so v treh desetletjih pomagali, da je zamisel o brezplačnem športu dosegla milijone otrok. "Pred 30 leti smo imeli eno idejo – da vsak otrok dobi priložnost ukvarjati se s športom. Zdaj so za nami milijoni otrok, tisoči mest in pet držav, v katerih igre potekajo popolnoma brezplačno. To ne bi bilo mogoče brez partnerjev, pokroviteljev, institucij, mest gostiteljev in ljudi, ki že tri desetletja verjamejo v našo zgodbo. Še posebno pa se zahvaljujem otrokom, ki so naš največji motiv, da postajamo še boljši," poudarja predsednik Plazma športnih iger mladih Zdravko Marić.

Zvezdniška revijalna tekma na Prokurativah

Vrhunec praznovanja bo v petek zvečer, 21. avgusta, na splitskih Prokurativah, kjer se bodo mladi udeleženci iger na revijalni nogometni tekmi pomerili z ekipo All-Star, sestavljeno iz predstavnikov Uefe, ambasadorjev iger in nekdanjih svetovnih nogometnih zvezdnikov. Prihod so potrdili predsednik Uefe Aleksander Čeferin, predsednik ECA in Paris Saint-Germaina Nasser Al-Khelaifi in nogometne legende Zlatan Ibrahimović, Pavel Nedved, Claude Makelele, Marcel Desailly, Nemanja Vidić, Predrag Mijatović, Mario Mandžukić, Darijo Srna, Igor Tudor, Slaven Bilić, Dejan Savićević, Sergej Barbarez in Goran Pandev. Močno bo tudi slovensko zastopstvo. Ob Aleksandru Čeferinu bodo v Splitu nekdanji kapetan slovenske reprezentance Boštjan Cesar, najboljši strelec v zgodovini slovenske reprezentance Zlatko Zahović in nekdanji zvezdnik lige NBA Goran Dragić. Med potrjenimi gosti iz drugih športov so še košarkarski trenerji Željko Obradović, Ettore Messina in Dimitris Itoudis, nekdanji košarkarji Predrag Danilović, Dino Rađa in Nikola Vujčić, svetovni boksarski prvak v težki kategoriji Oleksandr Usik, rokometna legenda Nikola Karabatić, teniška zvezdnika Ana Ivanović in Goran Ivanišević ter šahovska velemojstra Nigel Short in Marija Muzičuk. Tradicija tekem All-Star se je začela leta 2021, njihova posebnost pa je, da otroci ne nastopajo le pred svojimi športnimi vzorniki, temveč z njimi stopijo na isto igrišče.

Za več deklet v športu

Poseben poudarek letošnje izvedbe ostaja tudi spodbujanje deklet k športu. V Coca-Cola Cupu, največjem amaterskem malonogometnem turnirju v Evropi, je letos na 703 turnirjih sodelovalo 172.748 mladih, med njimi 17.445 deklet. Pomemben korak pri razvoju dekliškega nogometa je bila vzpostavitev sodelovanja z Uefo in Uefino Fundacijo za otroke leta 2020.

"Navdušujoče je videti, kako ta prireditev skrbi za otroke in jim približuje prave vrednote. Ko vidiš, kako srečni so, kako med njimi ni sovraštva, temveč ljubezen do nogometa in drugih športov, ugotoviš, da ni veliko tako pozitivnih zgodb," je pomen iger opisal njihov ambasador in predsednik Uefe Aleksander Čeferin.

Tri desetletja igre, veselja in nepozabnih zgodb