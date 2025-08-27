Plazma športne igre mladih z izjemnim zaključkom sezone

Predsednik in ustanovitelj Športnih iger mladih Zdravko Marić je letošnjo sezono sklenil z besedami, da so "otroci največje bogastvo in navdih, v igrah pa so združili številne prijatelje z vsega sveta". Osrednji del zaključka letošnjih športnih iger mladih je znova potekal v Splitu, v preteklih štirih dneh pa so se v desetih športnih disciplinah pomerili najboljši posamezniki in ekipe iz Slovenije, Srbije, Hrvaške ter Bosne in Hercegovine. Čeprav športni rezultati za udeležence niso prednostni, saj sta druženje in igra primarni namen iger, pa na prizoriščih ni manjkalo tekmovalnega žara, navijanja in adrenalina.

Tudi slovenski mladi športniki so pustili močan pečat. V malem nogometu so se izkazali člani ND Primorje, v rokometu pa deklice iz RK Ajdovščina. Med najboljšimi v namiznem tenisu so bili kar trije slovenski predstavniki – Sara Sinovčič iz Šmarjeških Toplic, Karin Slatinšek iz Novega mesta in Tiber Turnšek Kovač iz Celja, v šahu pa Zarja Gomboši s Ptuja in Jan Verbič iz Ljubljane. V atletiki je blestel Leon Lah z Bleda, v odbojki na mivki pa smo v Splitu spremljali slovenski finale med ekipama Nanut Sirk iz Nove Gorice in ŠD Braslavče, slednji so tudi zmagali. Deklice iz OŠ Sečovje so v finalu igre med dvema ognjema le za las zgrešile končno zmago.