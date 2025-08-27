Plazma športne igre mladih z izjemnim zaključkom sezone

Svetli način
Split, 27. 08. 2025 13.45

M.J.
S posebnim dogodkom v Sarajevu in velikimi mednarodnimi finalnimi tekmovanji v Splitu so organizatorji Plazma športnih iger mladih (ŠIM) uspešno sklenili letošnjo sezono. Tudi letos so igre potekale v znamenju povečanega zanimanja otrok, čedalje širše javne podpore in novih odmevnih imen med ambasadorji in podporniki. Letos se jim je pridružil tudi velikan svetovne košarke Željko Obradović.

Zdravko Marić
Zdravko Marić FOTO: POP TV

Predsednik in ustanovitelj Športnih iger mladih Zdravko Marić je letošnjo sezono sklenil z besedami, da so "otroci največje bogastvo in navdih, v igrah pa so združili številne prijatelje z vsega sveta". Osrednji del zaključka letošnjih športnih iger mladih je znova potekal v Splitu, v preteklih štirih dneh pa so se v desetih športnih disciplinah pomerili najboljši posamezniki in ekipe iz Slovenije, Srbije, Hrvaške ter Bosne in Hercegovine. Čeprav športni rezultati za udeležence niso prednostni, saj sta druženje in igra primarni namen iger, pa na prizoriščih ni manjkalo tekmovalnega žara, navijanja in adrenalina.

Tudi slovenski mladi športniki so pustili močan pečat. V malem nogometu so se izkazali člani ND Primorje, v rokometu pa deklice iz RK Ajdovščina. Med najboljšimi v namiznem tenisu so bili kar trije slovenski predstavniki – Sara Sinovčič iz Šmarjeških Toplic, Karin Slatinšek iz Novega mesta in Tiber Turnšek Kovač iz Celja, v šahu pa Zarja Gomboši s Ptuja in Jan Verbič iz Ljubljane. V atletiki je blestel Leon Lah z Bleda, v odbojki na mivki pa smo v Splitu spremljali slovenski finale med ekipama Nanut Sirk iz Nove Gorice in ŠD Braslavče, slednji so tudi zmagali. Deklice iz OŠ Sečovje so v finalu igre med dvema ognjema le za las zgrešile končno zmago.

Veliko zanimanja je tradicionalno pritegnil tudi Coca-Cola pokal v nogometu, ki so ga ljubitelji športa po vsej regiji spremljali v neposrednem televizijskem prenosu. Zaključek splitskega dogajanja je bil pravo doživetje – v torek zvečer so na znameniti splitski rivi pripravili "fešto", zaznamovali pa so jo glasba in zabava, veličastni ognjemet, zahvalne besede, otroško rajanje in mladostna energija. Med številnimi znanimi obrazi je bil tudi hrvaški predsednik Zoran Milanović, ki je mladim športnikom zaželel še veliko uspehov.

Sarajevo: 15 let iger in imenovanje Željka Obradovića

Izjemno vzdušje je vladalo že pred tem v Sarajevu, kjer so slavnostno obeležili 15-letnico športnih iger mladih. Ob tej priložnosti so za novega ambasadorja imenovali "najtrofejnejšega" evropskega košarkarskega trenerja Željka Obradovića. Obradović se je tako pridružil ugledni družini ambasadorjev, med katerimi so že Aleksander Čeferin, Nasser Al-Khelaifi, Edin Džeko, Luka Modrić in drugi. "Igre mladih so nekaj posebnega – ideja, ki združuje in prinaša vrednote, pomembne za življenje," je ob prejemu priznanja poudaril Obradović.

Željko Obradović
Željko Obradović FOTO: Damjan Žibert

Priznanje sta mu podelila ambasadorja ŠIM Čeferin in Al-Khelaifi, predsednik Zdravko Marić pa je izročil posebne pohvale Mehmedu Baždareviću, Slavenu Biliću in Nemanji Matiću. Čeprav je bila zaradi dežja odpovedana težko pričakovana prijateljska tekma med ekipo All-Star pod vodstvom Aleksandra Čeferina in mladimi tekmovalci ŠIM, to ni pokvarilo slavnostnega vzdušja.

Na dogodku so bili tudi številni športni velikani: Nemanja Vidić, Aljoša Asanović, Predrag Danilović, Mario Stanić, Slaven Bilić, Mehmed Baždarević, Aitor Karanka, Senijad Ibričić, Emir Spahić, Vedad Ibišević, Nemanja Matić, Zenit Đozić, Stipe Pletikosa, Mirko Hrgović, Senad Lulić, Vahid Halilhodžić in številni drugi.

Igre, ki prinašajo več kot rezultate

Plazma športne igre mladih so spet dokazale, da niso le tekmovanje, temveč gibanje, ki povezuje mlade, gradi prijateljstva in širi vrednote športnega duha. Letošnja sezona je bila v regiji 29., v Sloveniji pa smo se igram pridružili lani. Letos je v projektu sodelovalo kar 353.848 otrok iz celotne regije. Najbolj množično je bilo tradicionalno tekmovanje v nogometnih Coca-Cola pokalih, ki se jih je na 369 turnirjih udeležilo kar 143.992 otrok iz Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine ter Slovenije. S podporo znanih športnih imen in čedalje večjo priljubljenostjo ostajajo največja otroška športna prireditev v Evropi – dogodek, ki mladim daje neprecenljive izkušnje za življenje.

šport igre mladih plazma
