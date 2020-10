Ples v dežju dobil Guerreiro, rojak Almeida z nekaj težavami ostal prvi

Portugalec Ruben Guerreiroje zmagovalec devete etape kolesarske dirke po Italiji. V zaključnem vzponu je bil med ubežniki hitrejši od Španca Jonathana Castrovieja in Danca Mikkela Bjerga. V boju za rožnato majico se je prednost Portugalca Joaa Almeidenekoliko stopila. Na koncu deževne etape v osrčju južnega dela Apeninov, od San Salva do Roccarasa (208 kilometrov), so slavo še drugi dan zapovrstjo pobrali ubežniki. Med osmimi, ki so do zaključka v zadnjih 40 kilometrih prišli skupaj, sta imela v dvojnem vzponu do cilja največ moči Guerrerio (EF Pro Cycling) in Castroviejo (Ineos Grenadiers), ki sta napadla v prvem, manj strmem delu vzpona nad Roccarasom.

Odločitev je padla na strmejšem dvokilometrskem delu klanca do cilja na Aremogno. Prvi je z napadom začel Guerreiro, ki je od prvotnega napada obeh prihranil več moči in se zanesljivo odpeljal do etapne zmage, druge za moštvo EF Pro Cycling po uspehu na Etni Ekvadorca Jonathana Caiceda. Med favoriti v ozadju sta sprva napadla Lucas Hamilton(Mitchelton-Scott) in Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers), ki pa sta že pred tem zaostala precej časa. Vseeno sta vzela nekaj časa vodilnim.

Vodilni ves čas pod pritiskom

V ozadju je bil v boju za rožnato majico 22-letni Almeida ves čas pod pritiskom, v zadnjem in najbolj strmem kilometru (nad 10 odstotkov v povprečju) pa je mladi Portugalec prvič pokazal nekaj slabosti. Wilco Kelderman(Sunweb) in Jakob Fuglsang(Astana) sta bila zelo močna, pridobila pa sta 18 sekund v primerjavi z Almeido. V seštevku ima Portugalec zdaj 30 sekund naskoka pred Keldermanom in 39 pred Špancem Pellom Bilbaom(Bahrain-McLaren). Italijan Vincenzo Nibali(Trek-Segafredo) je peti z zaostankom 57 sekund, štiri sekunde za njim pa je že Fuglsang. Četrti je vmes še en Italijan Domenico Pozzovivo(NTT Pro Cycling), ki ima 53 sekund zaostanka za vodilnim.

Slovenska kolesarja Jan Tratnikin Domen Novak(Bahrain-McLaren) nista bila med najboljšimi in sta se tako kot večino zadnjih etap vozila v ozadju v upanju na kakšen pobeg v naslednjih etapah. V ponedeljek bo na sporedu prvi prosti dan, ki bo pomemben predvsem zaradi testiranj na novi koronavirus, zaradi katerega je moral Giro zapustiti eden od favoritov pred začetkom tritedenske preizkušnje, Britanec Simon Yates(Mitchelton-Scott).