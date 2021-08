Matea Pletikosić za eno sezono odhaja iz Krima

Srednja zunanja igralka Matea Pletikosić je že pred prihodom v Ljubljano pet evropskih sezon preživela v Podgorici, v sezoni 2020/21 pa naredila izjemen korak naprej v svoji karieri, saj je zgolj v eni sezoni dosegla več zadetkov kot v preteklih petih. Strelsko je bila najbolj razpoložena proti Vipersu (enajst zadetkov) in ruskima tekmecema (devet zadetkov proti Rostov-Donu in sedem proti CSKA-ju). V državnem prvenstvu je na 19 tekmah dosegla 81 zadetkov. "Matei želimo vse najboljše. Čeprav odločitev ni bila enostavna, so razvoj igralke in izkušnje, ki jih bo ob obljubljeni minutaži dobila, neprecenljive tudi za prihajajoče sezone v Ljubljani," je za uradno spletno stran kluba dejala športna direktorica Deja Ivanović.