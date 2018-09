'Plezanje je lepota gibanja v navpičnicah'

Slovenski športni plezalci zadnja leta krojijo svetovni plezalski vrh. Pred 17 leti je v ledino zaorala Martina Čufar, od takrat se plezalska vnema povečuje. Ta konec tedna bo na svetovnem pokalu v težavnostnem plezanju v Kranju tekmovalo kar 16 slovenskih plezalcev. O športnem plezanju, kako se je razvijalo, spremenilo, zakaj je postalo priljubljeno, smo se pogovarjali z Mino Markovič in Tomom Česnom.

FOTO: Damjan Žibert

Mina Markovič pleza že 20 let, od svojega 10 leta. S športnim plezanjem se je srečala po naključju. Živi na Ptuju, kjer niso imeli plezalne stene, a so jo ob dnevu športa promocijsko postavili. "Slučajno sem šla mimo, poskusila sem in takoj mi je bilo zelo všeč. Ker plezanja na Ptuju takrat še ni bilo, je steno prevzelo planinsko društvo. Obljubili so mi, da jo bodo prestavili v osnovno šolo in če bo dovolj zanimanja, se bo začela tudi vadba," se je spomnila začetkov. Ker je niso poklicali skoraj leto dni, je planinski društvo obiskala sama in jih prepričevala, naj vendar organizirajo vadbo. Nagovorila je še prijateljico in prijatelja, da so postali skupina, in res ji je uspelo, da so začeli plezati. Od takrat pleza še danes. Čeprav se je pred tem ukvarjala z več športi, je nobeden ni pritegnil za dlje časa, ljubezen do plezanja pa je ostala.

Mina Markovič opaža, da je športno plezanje postalo kompleksnejše, po drugi strani pa tudi bolj popularno. FOTO: Damjan Žibert

'Zame je plezanje popolna kombinacija gibanja in vsega ostalega' V 20 letih se je marsikaj spremenilo. Mina opaža, da se je zelo povečala zanimanje za športno plezanje, še posebej v zadnjih petih letih. To pripisuje vrhunskim dosežkom naših plezalcev in boljši predstavljenosti športa, veliko se govori o njem. "Ljudje vidijo – Slovenci smo dobri v plezanju, plezanje je zanimivo, dajmo še mi poskusiti. Nekateri se poistovetijo z akterji in rečejo: tako so v redu, tako dobra reprezentanca, bom še jaz plezal," razmišlja Markovičeva, ki meni, da k popularnosti športa prispeva skupek dejavnikov, ki se med seboj povežejo. Športno plezanje je po vrhu vsega zanimivo, ker se vse zelo hitro odvija, gibanje plezalcev je prava mojstrovina. Športno plezanje se je razvilo iz alpinizma oziroma plezanja po hribih Okrog leta 1979 se je v Sloveniji začelo počasi pojavljati športno plezanje v tej obliki, kot ga poznamo danes. "Dva naša alpinista sta prišla iz Amerike, kjer je bilo športno plezanje že razvito, in sta ga prinesla k nam. Pri nas so takrat sicer že bili plezalni vrtci oziroma naravne skale, kjer so alpinisti trenirali, a od takrat so se plezališča začela širiti. Spremenilo se je predvsem dojemanje, da ni nujno plezati samo po gorah, ampak se da tudi po skalah v nižjih predelih, ki so prej služile zgolj za trening," je pojasnil Tomo Česen.

Tomo Česen je treniral Martino Čufar in skupaj sta dosegla preboj slovenskih športnih plezalcev v svetovni vrh. FOTO: Damjan Žibert

Razlika med plezanjem takrat in danes je v številu plezalcev. Včasih je bilo plezalcev malo, vsi so se poznali, vedeli so vse eden o drugem, kje je kdo plezal. "Danes je to nepregledno. Podobno kot na primer pri smučanju. Veliko rekreativnih smučarjev sploh ne ve, kaj se dogaja v tekmovalnem smučanju," je prepričan Česen. Podobno kot Mina Markovič opaža, da je rekreativnih plezalcev vse več. Strinja se, da so k večji prepoznavnosti in priljubljenosti tega športa prispevali vrhunski rezultati naših plezalskih junakov. A zdi se mu, da ga precej ljudi jemlje preveč lahkotno. "Ljudem se zdi 'fajn' in zdi se jim 'in', a je je plezanje lahko potencialno nevarno, če narediš kaj narobe. Srečujem take primere, da se kar za glavo držim. Včasih so plezali tisti, ki so vedeli za kaj gre, torej so obvladali varno varovanje. Danes ni več tako. Zato se dogaja, da kdo prileti v tla in se polomi," je opozoril, kako daleč je šlo športno plezanje tudi med rekreativnimi navdušenci.

Naravne stene so vse bolj opremljene, zato tudi bolj dostopne širšemu krogu plezalcev.

Spremenila se je plezalna infrastruktura Na začetku, ko se je športno plezanje začelo razvijati, umetnih sten še ni bilo. "Prva tekma v športnem plezanju je bila pri nas leta 1988 v Ospu in je potekala v naravni steni. Mislim, da so se prve umetne stene začele pojavljati naslednje leto," se je spomnil Česen in dodal, da se danes v naravnih stenah ne tekmuje več. So se pa današnja naravna plezališča zelo razvila. Vse bolj so opremljena in jih je vedno več. "Postavljajo se tudi lažje smeri. Včasih nikomur ni prišlo na misel, da bi postavil smer z oceno štiri. Bilo je brez veze, res," se je zasmejal Tomo Česen. V težjih smereh pa je zdaj v stene zvrtanih več svedrovcev, ki služijo varovanju. Zato je plezanje bolj varno in postalo je dostopnejše širšemu krogu plezalcev.

Razvoj umetnih sten je prinesel nekoliko drugačne oprimke, druge volumne (na fotografija Mina Markovič) FOTO: Stanko Gruden

Kako se je spremenilo oziroma napredovalo tekmovalno športno plezanje? Tomo Česen, ki že 23 let bedi nad svetovnim pokalom v težavnostnem plezanju v Kranju, opaža ogromen napredek. Najbolj očitna je razlika v pripravljenosti in kakovosti tekmovalcev, je prepričan: "Povečala se je težavnost plezanja, plezalne smeri so bistveno težje. Poleg tega se je zmanjšala razlika med ženskami in moškimi. Danes punce lahko tekmujejo s fanti. Dejansko so tako dobre. Poleg tega imajo prednost, ker so zelo lahke, prste imajo manjše, zato je za njih manjši oprimek boljši, kot za moške, oziroma ga lahko zamenja, ker ima manjše roke in podobno." A ne samo to. Športni plezalci bistveno hitreje plezajo, kor včasih."Na tekmovanjih ni časa za počitek. 'Gas' je od začetka do konca,"je ponazoril Česen. Včasih so bile smeri daljše in tekmovalci so vmes lahko tudi malo počili."Za njih je bilo to v redu, za gledalce pa ne najbolj. Eno plezanje je namreč trajalo dolgo in postalo je dolgočasno,"se je zasmejal Česen. V balvanih se je spremenilo, da se je včasih plezalo predvsem z lastno močjo, danes je bolj pomembno gibanje."Človek namreč ne more vedno vse preplezati v prvem poskusu. Moraš poskusiti večkrat in šele potem ugotoviš, kako se boš obrnil," je pojasnil Česen.

Leta 2001 sta Tomo Česen in Martina Čufar naredila preboj z naslovom svetovne prvakinje in to traja vse do danes. Po mojem mnenju je ta fenomen v naši majhnosti. Vse punce danes stopajo po Martininih sledeh in nato sledeh Maje Vidmar, Natalije Gros, Mine Markovič in zdaj Janje Garnbret. Ta miselnost se prenaša iz roda v rod. Ko imaš doma tako močno konkurenco, te motivacijsko žene naprej in začneš verjeti, da lahko uspeš tudi ti, če opravljaš podobno na skupnih treningih. Danes je od osem do deset punc, ki so sposobne priplezati v finale ali na stopničke v svetovnem pokalu. —Luka Fonda, trener slovenske reprezentance športnega plezanja

Razvoj tekmovalnega športnega plezanja je v svoj tok potegnil tudi Slovence. Naši plezalci zapovedujejo smernice vrhunskega svetovnega športnega plezanja. A kaj je njihov adut, da so tako dobri? Kaj jih žene? Tomo Česen je prepričan, da gre za domino efekt. Mladi imajo vzornike na domačih tleh s katerimi se lahko pogovarjajo, z njimi trenirajo in se od njih učijo. "Ko vidijo, da je uspelo sotekmovalcu, vedo, da lahko tudi njim. Če bi imeli vzornike z drugega konca sveta, ki jih ne bi nikoli videli v živo in se ne bi pogovarjali z njimi, potem bi se jim zdelo nedosegljivo. Ko pa delajo skupaj, kot ekipa, si izmenjujejo izkušnje, ko jih boljši plezalec gleda kot člana ekipe in ko vidijo, kako trenira ter da mu je nekaj uspelo, potem natančno vedo, kako morajo delati in rabijo samo še motivacijo, da bodo enako delali," je razmišljal Česen in dodal, da se je vse začelo z Martino Čufar leta 2001. Ko je uspelo njej, so vsi drugi, ki so trenirali skupaj, vedeli, da lahko uspe tudi njim. Naučili so se odnosa do športa. Izkazalo se je, da je majhnost države prednost, saj v velikih državah ni mogoče, da bi športniki pogosto trenirali skupaj. »A najbolj zanimivo je to, da bazen slovenskih tekmovalcev ni velik, a so tako dobri. Kar ne morem verjeti, da je to res,« je ponosno in z nasmehom poudaril Česen.

Slovenska reprezentanca športnih plezalcev. FOTO: Luka Fonda

Razlika med plezanjem v naravni in umetni steni Čeprav v obeh primerih plezaš, pa se športno plezanje v naravni skali zelo razlikuje od plezanja v dvorani. Kot bi šlo za dva različna športa. "Prvo je, da si moraš v skali sam poiskati oprimke, na umetni steni pa so smeri postavljene v naprej. Na umetni steni točno vidimo, katere oprimke imamo na voljo in si moramo narediti v glavi shemo, načrt, kako se bomo od oprimka do oprimka premaknili, kje in kako ga bomo prijeli, kakšne metode stopanja bomo uporabili, ali bomo plezali dinamično ali statično, kje se bomo ustavili in spočili, da bomo prišli do vrha," je razložila Mina Markovič.

Plezanje na umetni steni zahteva premislek in natančno načrtovanje (na fotografiji Janja Garnbret). FOTO: Luka Fonda

Poleg tega, če pogledamo iz tekmovalnega vidika, ima tekmovalec na voljo samo en poskus. "V naravni skali pa moraš najprej sploh poiskati oprimek, potem pa si lahko prav tako narediš okvirno sliko, kako boš plezal – zgodbo med oprimki do vrha. Glavna razlika je, da imaš pri plezanju v naravi več časa, zato lahko plezaš težje smeri, bolje premisliš in imaš neomejeno poskusov," je strnila Markovičeva, ki sicer zelo uživa v plezanju v naravnih skalah. Kakšna je razlika med balvanskim in težavnostnim plezanjem? Pri težavnostnem plezanju igra večjo vlogo vzdržljivost. Gre za disciplino, ki je mešanica aerobne in anaerobna aktivnosti. "Podobno kot na primer tek na 800 metrov, s tem da je plezanje dosti bolj kompleksno. Ne gre namreč za enakomerno aktivnost, ampak imaš v smeri veliko detajlov. Rešiš neko težavo, potem se lahko 'spočiješ', kar pomeni na oprimku dvakrat zadihaš, in greš naprej. Imaš pa seveda samo eno možnost. Veš, da če si boš nekaj narobe zamislil ali preveč tvegal, boš zaključil svoj nastop. In to zna biti precej stresno. Torej, gre za strategijo, kako se boš postavil, katere stope boš izbral, predvsem pa, če lepo plezaš, lahko prihraniš energijo," je pojasnila Markovičeva, ki ji je težavnostno plezanje bolj pri srcu.

Mina Markovič je bila evropska prvakinja 2015, evropska podprvakinja 2017 in svetovna podprvakinja leta 2014. Tretja je bila na svetovnem prvenstvu v Parizu leta 2016 in trikratna skupna zmagovalka svetovnega pokala (2011, 2012, 2015) v težavnostnem plezanju. V letih 2009, 2011 in 2014 pa tretja v kombinaciji.

Pri težavnostnem plezanju so tekmovalci pred tekmo v ogrevalni coni in smeri ne vidijo. Potem imajo na voljo šest minut, da si jo skupaj ogledajo. Kako si lahko v tako kratkem času zapomnijo vse oprimke oziroma naredijo načrt, kako bodo plezali, kakšno taktiko in tehniko bodo uporabili, nas je zanimalo? Mina Markovič je razložila, da veliko prinesejo izkušnje:"Ko toliko časa plezaš, imajo vsi oprimki in vse kar je pritrjeno na steno pomen. Ne vidiš samo nekih kamnov oziroma oprimkov, ampak vidiš med njimi smer, zgodbo. Najprej pogledaš linijo, potem si pot osmisliš – vidiš, kje boš lahko določen oprimek prijel oziroma predvidevaš. Nekateri oprimki so namreč tudi novi in jih ne poznaš. Torej na podlagi izkušenj, lahko po obliki predvidevaš, kje so za prijeti, kje so za stati. V teh šestih minutah si narediš zgodbo, kako boš prišel do vrha. Kako se boš postavil, kje bo najverjetneje treba plezati dinamično, kje bo treba iti bolj počasi, kje se vpenjajo kompleti. Kot bi si zrisal pot od Ljubljane do Maribor," je ponazorila. Seveda pride do situacije, ko določenega detajla ne ocenijo najbolje oziroma jih preseneti. Takrat je pomembna iznajdljivost in hitra reakcija, da problem rešijo. "Ogled smeri pomeni, da veš kaj te čaka. Ko si dejansko v steni, se moraš zanesti na izkušnje in kilometrino, ki ju imaš. Slediš instinktu in plezaš. Ljudje seveda nismo roboti," je strnila Markovičeva.

Mina Markovič, Janja Garnbret in Domen Škofic. FOTO: Damjan Žibert

Na tekmovanju v balvanih tekmovalci plezajo štiri ali pet balvanov. Za vsakega imajo na voljo pet minut, poskusijo pa lahko, kolikokrat želijo. Če vidijo, da določeni gibi ne delujejo, uporabijo druge. "Ta vrsta plezanja zahteva več čiste fizične moči, kar pa je še pomembneje – veliko bolj prideta do izraza tehnika in koordinacija. Kar pomeni, da si sposoben narediti tri prvine na enkrat, na primer se se zaženeš in skočiš, ujameš in v trenutku zadržiš nihanje telesa. Da znaš uskladiti vse, kar se bo v enem trenutku zgodilo. Torej gre za skupek prvin, ki jih bo laik morda zazna samo kot skok," je natančno razložila sogovornica. Pomembna za uspeh je psihična pripravljenost A ne glede na vrsto, pri športnem plezanju je pomembna kombinacija moči, gibljivosti, vzdržljivosti in tehnike. "Zelo je pomemben tudi mentalni faktor. Mnogokrat se zgodi, da se takrat, ko se počutiš močnega, začneš zanašati na moč rok in zato pozabljaš na stopanje in tehniko. Plezaš naravnost, na silo, čez vse oprimke in ti na koncu zmanjka moči. Ali obratno. Včasih se ne počutiš, da je vse najbolj v redu, zato plezaš bolj previdno in na koncu tehnika naredi svoje," je primer navedla Markovičeva, ki meni, da je psihična pripravljenost ključna za napredovanje in uspeh v športnem plezanju."Lahko si še tako dobro fizično pripravljen, a če boš v trenutku podvomil, se boš ustavil in se ne boš več premaknil. Ali obratno, če verjameš: to bom splezal, boš naredil potrebne gibe," je dodala.

Starostna meja plezalcev se je premaknila za pet let navzgor (na fotografiji Mia Krampl). FOTO: Luka Fonda