Janja Garnbret napada četrto zmago v italijanski plezalni meki

Arco, 17. 10. 2025 17.27 | Posodobljeno pred 44 minutami

Avtor
Ž.Ž.
Ob Gardskem jezeru je že vse pripravljeno na plezalni spektakel Rock Master 2025. V plezalnem dvoboju bo v disciplini težavnost nastopila tudi naša šampionka Janja Garnbret. Enega najbolj prestižnih plezalnih tekmovanj na svetu si boste lahko v živo ogledali na VOYO, z neposrednim prenosom začnemo ob 20.55.

Rock Master 2025
Rock Master 2025 FOTO: VOYO

V Arcu, italijanski plezalni meki, so številni ljubitelji plezanja v pričakovanju spektakla Rock Master 2025, na katerem bodo nastopili številni zvezdniki športnega plezanja.

V plezalnem dvoboju v težavnosti pa se bo danes ob 21.00 pomerila tudi najboljša športna plezalka vseh časov, naša Janja Garnbret. Korošica je na tem prestižnem tekmovanju nazadnje nastopila leta 2022, ko je tudi stopila na najvišjo stopničko. 

26-letnica je imela že možnost preizkusiti plezalno smer, ki jo čaka zvečer. Priznala je, da ji je všeč in da se ji zdi lažja kot pred tremi leti.

"Mislim, da sem šla dobro, tudi z vpenjanjem nisem imela preveč težav. Mogoče sem na zadnjem delu, na strehi tik pred zaključnim gumbom, potrebovala nekaj trenutkov več, da sem razmislila, kako bi bilo najbolje, da izpeljem to sekvenco. Na koncu sem našla sebi najboljši način in zdi se mi, da sem bila v smeri hitra," je našemu Maticu Flajšmanu zaupala pred plezalnim spektaklom.

Janja Garnbret
Janja Garnbret FOTO: IFSC

Rock Master ni le plezalno tekmovanje, temveč pravi festival plezanja. Nekoliko drugačna je tudi izvedba, saj se tekmovalci pomerijo v dvobojih, kar pomeni, da je vse skupaj še bolj napeto in za gledalce tudi bolj zanimivo.

"To je drugačna tekma, mogoče je ravno zaradi tega tako zabavno tu tekmovati. Smer je veliko lažja kot na svetovnem pokalu, tu je samo pomembno, kdo je hitrejši in kdo ne naredi niti najmanjše napake. En napačen oprijem ali napačno vpenjanje že pomeni prednost tvojega nasprotnika. Upam, da bom šla kar najbolje čez smer in da ne bo nobenega zatikanja," se Garnbret že veseli svojega nastopa.

Janja Garnbret
Janja Garnbret FOTO: Profimeda

Zmago na enem najprestižnejših plezalnih tekmovanj ji bosta med drugim skušali izmakniti olimpijska podprvakinja iz Pariza Američanka Brooke Raboutou in bronasta z zadnjih olimpijskih iger Avstrijka Jessica Pilz.

"Vse tri rade pridemo v Arco, ne samo zaradi te tekme, ampak tudi zaradi plezanja v skali, zaradi mesta, ki je zelo plezalno naravnano, zaradi dobrega sladoleda in dobre hrane. Vse rade pridemo sem, se podružimo in tekmujemo," je za 24ur še povedala Korošica, ki je v Arcu sicer slavila že trikrat.

Brooke Raboutou
Brooke Raboutou FOTO: AP

Plezalni festival si boste lahko ogledali v živo, s prenosom na VOYO začnemo ob 20.55.

