Nič od 24. naslova: Pliškova ustavila Williamsovo, v polfinale še Osaka

Serena Williamsje tako zapravila prvo priložnost, da bi osvojila tako želeni 24. naslov na turnirjih velike četverice. Sedemintridesetletna ameriška zvezdnica je v prvem nizu delovala nekoliko počasno, v drugem pa je postavila stvari na svoje mesto in povsem dominirala na igrišču ter prišla do vodstva s 5:1. A dvoboj je imel še en preobrat; v zadnjem nizu je imela Williamsova med dvobojem z nekdanjo finalistko OP ZDA težave s fizično pripravo in z levim gležnjem, kar je Karolina Pliškova izkoristila.

Prvi niz je pripadel Čehinji, v drugem je vodila s 3:2, nakar je vajeti igre prevzela Williamsova. V tretjem nizu je vodila že s 5:1, Čehinja se se je že videla v slačilnici, a se je Američanka znašla v težavah. Najprej so ji sodniki prisodili prestop pri servisu, kar jo je močno razburilo, kasneje je še padla in si ob padcu poškodovala gleženj. Sledila je še dvojna napaka in Pliškova je znižala na 2:5.