Pliškova z naslovom v Rimu s sedmega na drugo mesto lestvice WTA

Najboljša slovenska igralka ostaja Tamara Zidanšek, ki je s 70. napredovala na 68. mesto, 70. je zdaj Polona Hercog, Dalila Jakupović, Kaja Juvanin Nastja Kolarpa so zadržale 107., 132. in 397. mesto.

Lestvica WTA (20. maj):

1. (1) Naomi Osaka (Jap) 6356 točk

2. (7) Karolina Pliškova (Češ) 5685

3. (2) Simona Halep (Rom) 5553

4. (4) Kiki Bertens (Niz) 5405

5. (3) Angelique Kerber (Nem) 5095

6. (5) Petra Kvitova (Češ) 5055

7. (8) Sloane Stephens (ZDA) 4552

8. (9) Asleigh Barty (Avs) 4430

9. (6) Jelina Svitolina (Ukr) 3967

10. (11.)Serena Williams (ZDA) 3521

...

68. (70) Tamara Zidanšek (Slo) 818

70. (71) Polona Hercog (Slo) 809

107. (107) Dalila Jakupović (Slo) 605

132. (132) Kaja Juvan (Slo) 457

397. (397) Nastja Kolar (Slo) 91

404. (405) Nina Potočnik (Slo) 88

478. (476) Pia Čuk (Slo) 55