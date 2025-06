Po 21 letih končal kariero: 'Jure, hvala ti!'

"Po 21 sezonah v članskem rokometu je prišel čas za slovo. Finalne tekme državnega prvenstva bodo zadnje v moji karieri. Ves ta čas se je moje življenje in življenje moje družine vrtelo okrog rokometa, zato gre največja zahvala prav njim, moji ženi in sinovoma. Za podporo, potrpežljivost in prilagodljivost. Prav tako bi se rad zahvalil mami in očetu ter obema sestrama. Marsikaj bi izgledalo drugače brez vseh vas. Najbolj si bom zapomnil številne ljudi – prijatelje, ki ostajajo za celo življenje. Hvala vsem soigralcem, trenerjem, medicinskemu osebju (predvsem v zadnjih letih so imeli z mano veliko dela), funkcionarjem in navijačem," je med drugim, kot piše uradna spletna stran RZS, na družbenih omrežjih pred zadnjim dejanjem aktivne športne poti zapisal Dolenec.