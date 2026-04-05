Po 21 letih v evropskem polfinalu: neporaženi čakajo obračun z Makedonci

Celje, 05. 04. 2026 11.05 pred 23 dnevi 4 min branja 1

Avtor:
M.J.
RK Celje Pivovarna Laško

Po dolgih 21 letih bodo celjski rokometaši ponovno okusili polfinale EHF Evropskega pokala. Ekipa, ki ostaja neporažena v letu 2026 (v državnem, pokalnem in evropskem tekmovanju), je tudi v romunskem Buzau pokala pravi obraz, ekipni duh in borbenost do zadnje sekunde ter dosegla napredovanje s skupnim rezultatom 77:68. V polfinalu pivovarje čaka ekipa makedonskega Ohrida. Celjska ekipa ostaja neporažena v letu 2026 v vseh treh tekmovanjih.

  Uroš Miličević po preboju v polfinale evropskega pokala
    Uroš Miličević po preboju v polfinale evropskega pokala
  Strateg Celja Klemen Luzar po velikemu preboju v polfinale evropskega pokala
    00:41
    Strateg Celja Klemen Luzar po velikemu preboju v polfinale evropskega pokala

Celjani tekme niso odprli najbolje, obramba ni bila učinkovita v napadu pa so zgrešili kar nekaj 100 % strelov. Domačini so to pridoma izkoristili in ob bučni podpori s tribun povedli za dva zadetka. Vsekakor to ni bil znak za preplah v celjski ekipi, ki je s prve tekme v Celju seboj prinesla devet zadetkov prednosti. Celjani so z natančnimi tremi streli Tadeja Mazeja priključili rezultat, a ponovno z nenatančnimi streli izgubili izenačenje, gostje pa so z zadetkom Klisa prišli na štiri gole razlike (11:7). Celoten prvi polčas so lovili domačo ekipo, na odmor pa so po dveh natančnih strelih Uroša Milićevića, odšli z zaostankom štirih zadetkov (21:17).

Klemen Luzar
Klemen Luzar
FOTO: David Valant

Drugi polčas prav tako ni bil na celjski strani, v 34. minuti je bil zaostanek šest zadetkov že rahlo zaskrbljujoč. Takrat so Celjani dvignili tempo igre, se fokusirali, začeli zmanjševati razliko in to zelo uspešno. Z ukradeno žogo in zadetkom Luka Perića je še enega dodal Mazej in s ponovnim zadetkom Perića sta bili ekipi v 42. minuti poravnani (27:27). 

V celjski ekipi sta bila v Romuniji najučinkovitejša Aljuš Anžič s sedmimi in Uroš Milićević s šestimi goli

V zadnji četrtini so ohranjali varno razliko in z zadnjim zadetkom Alexa Bognarja dve sekundi pred koncem iztržili izenačenje (36:36). 

"Za nami je izredno zahteven obračun, kakršnega smo tudi pričakovali. Pomembno je, da smo ponovno zdržali s tega psihološkega vidika, kljub vmesnemu padcu v igri, ko so prišli do res občutne prednosti. Ampak nismo obupali. Ravno takrat smo našli neko dodatno moč, se vrnili v igro, na koncu je malo zmanjkalo, da bi prišli tudi do zmage. Tako da ostajamo neporaženi v letu 2026. Še bolj sem pa vesel tega, da se nam je uspelo uvrstiti v polfinale po dolgih enaindvajsetih letih in že se veselimo nadaljevanja sezone," je bil v izjavi za uradno klubsko speltno stran izčrpen prvi trener RK Celje Pivovarna Laško Klemen Luzar

Žiga Mlakar po tekmi v Romuniji
Žiga Mlakar po tekmi v Romuniji
FOTO: Slavko Kolar RK Celje Pivovarna Laško

"Za nami je izredno težek obračun v Romuniji. Na koncu smo z zadetkom v zadnjih sekundah izvlekli remi. Vedeli smo, da bo ekipa Buzaua že od prve sekunde napadala ta zaostanek devetih zadetkov in mi absolutno nismo želeli nič kalkulirati. Naša miselnost je bila preprosta - že od prve minute smo želeli tekmo zmagati. Všeč mi je, da je vsak igralec, ki je dobil minutažo, in tudi tisti na klopi, dal vse od sebe, da smo ostali mirnih glav tudi z zaostankom petih, šestih zadetkov in mislim, da smo še enkrat več prikazali eno res borbeno, borbeno predstavo, na katero smo lahko ponosni. Ob tej priložnosti bi čestital vsem fantom, strokovnemu štabu, tudi pisarni Celja za velik dosežek - polfinale evropskega pokala. Zdaj nas čaka delo v domačem prvenstvu in hkrati pričakujemo močnega nasprotnika v polfinalu, tako da se že veselimo prihodnjih zmag," pa je povedal Uroš Milićević.

Prva polfinalna tekma v Zlatorogu

Celjska zasedba se je na mednarodnem prizorišču nazadnje v polfinale uvrstila v sezoni 2011/12, ko jo je v nekdanjem pokalu pokalnih zmagovalcev izločil nemški Gummersbach. Slovenska ekipa je tedaj na prvi tekmi zmagala s 34:27, na drugi izgubila s 25:32, nemška zasedba je v finale napredovala zavoljo večjega števila doseženih golov v gosteh. 

V polfinale sta se uvrstila tudi madžarska Tatabanya in Ohrid iz Severne Makedonije. Tatabanya je v četrtfinalu izločila turški Nilüfer, Ohrid pa grški Olympiacos. Zadnji polfinalist bo znan po obračunu med češko Karvino in Izviđačem iz BiH. V polfinalu se bodo Celjani pomerili z močno ekipo Ohrida, ki slovi po strastni in glasnih navijačih ter polni dvorani. Prva tekma polfinala bo v domačem Zlatorogu v soboto, 25. aprila.

Aljuš Anžič
Aljuš Anžič
FOTO: Slavko Kolar RK Celje Pivovarna Laško

Ekipa iz knežjega mesta je bila v tej sezoni v prvem krogu evropskega pokala prosta. V drugem je izločila belgijski Bocholt, v tretjem srbsko Vojvodino iz Novega Sada, v osmini finala turški Bešiktaš iz Istanbula, v četrtfinalu pa še Buzau.

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

SAKOSAKO
05. 04. 2026 12.01
Upam, da se bo kateri športni program odločil za prenos tekme, ker do sedaj sramota, da niste predvajali tekem Pivovarne Laško!!!
