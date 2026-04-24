Po 22 letih spet v evropskem finalu? Celjski kapetan je prepričan v to

EHF Evropski pokal: Celje Pivovarna Laško - Ohrid FOTO: VOYO

Celjani so si mesto v polfinalu zagotovili z odličnimi predstavami skozi celotno evropsko sezono - na poti so izločili belgijskega prvaka, Vojvodino, turški Bešiktaš, v četrtfinalu pa še romunski Buzau. Ekipa je skozi tekmovanje stopnjevala formo, hkrati pa je rasla tudi podpora s tribun. V dvorani Zlatorog se obeta izjemno vzdušje, saj v klubu beležijo eno najboljših prodaj vstopnic v zadnjih letih, pričakuje pa se več kot 3500 gledalcev.

Sobotni obračun pa bo imel tudi poseben čustveni pomen. V klubu so se nedavno poslovili od legendarnega kapetana Edvarda Kokšarova, ki je leta 2004 Celje popeljal do naslova evropskih prvakov in ostaja najboljši strelec v zgodovini kluba. Tekma bo posvečena prav njemu. Vrata avle dvorane bodo za obiskovalce odprta že ob 15. uri, kjer se bodo lahko ob njegovem dresu vpisali v žalno knjigo. Pred začetkom tekme bo sledil poseben poklon - navijači bodo z lučkami simbolično pospremili "železnega Edija" med zvezde, po koncu sezone pa bo klub za vedno upokojil njegovo številko 23.

Žiga Mlakar FOTO: Luka Kotnik