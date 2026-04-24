Po 22 letih spet v evropskem finalu? Celjski kapetan je prepričan v to

Celjani so si mesto v polfinalu zagotovili z odličnimi predstavami skozi celotno evropsko sezono - na poti so izločili belgijskega prvaka, Vojvodino, turški Bešiktaš, v četrtfinalu pa še romunski Buzau. Ekipa je skozi tekmovanje stopnjevala formo, hkrati pa je rasla tudi podpora s tribun. V dvorani Zlatorog se obeta izjemno vzdušje, saj v klubu beležijo eno najboljših prodaj vstopnic v zadnjih letih, pričakuje pa se več kot 3500 gledalcev.
Sobotni obračun pa bo imel tudi poseben čustveni pomen. V klubu so se nedavno poslovili od legendarnega kapetana Edvarda Kokšarova, ki je leta 2004 Celje popeljal do naslova evropskih prvakov in ostaja najboljši strelec v zgodovini kluba. Tekma bo posvečena prav njemu. Vrata avle dvorane bodo za obiskovalce odprta že ob 15. uri, kjer se bodo lahko ob njegovem dresu vpisali v žalno knjigo. Pred začetkom tekme bo sledil poseben poklon - navijači bodo z lučkami simbolično pospremili "železnega Edija" med zvezde, po koncu sezone pa bo klub za vedno upokojil njegovo številko 23.
Celjska ekipa, ki jo zaznamujejo mladost, energija in borbenost, nadaljuje z gradnjo novih uspešnih zgodb. Pomembno vlogo ima tudi kapetan Žiga Mlakar, ki s svojo predanostjo vodi ekipo tako na igrišču kot izven njega. "Smo v kar napornem ritmu. Ampak, če si uspešen na vseh področjih, tako kot smo letos, je to v bistvu nagrada, da lahko igraš vedno več tekem, še tudi v tem sklepnem delu sezone. Vemo, da v soboto ne bo lahko, ampak mislim, da nam s pravo motivacijo, s podporo s tribun, lahko to uspe in da poskušamo loviti tisti težko pričakovani finale, ki pa mislim, da si ga po takšni sezoni, kot je letošnja, in glede na vse, kar smo do sedaj prestali, zaslužimo," je dejal Mlakar.
